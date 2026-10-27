Gần 95% hộ dân tán thành sáp nhập một phần diện tích Phú Thọ về Hà Nội

Ngày 27.10, UBND TP.Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến về việc sáp nhập hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên của tỉnh Phú Thọ.

Dự kiến sẽ sáp nhập thêm hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội ẢNH: KHẮC HIẾU

Trong tờ trình, TP.Hà Nội cho biết, từ ngày 22 - 25.10, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo biểu tổng hợp, toàn thành phố có 2.584.383 hộ gia đình; thu về 2.496.570 phiếu, đạt 96,60%. Trong đó, 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ.

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân đối với đề án. Dự kiến ngày 28.10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị đối với đề án này.

Theo dự thảo đề án, khoảng 4.000 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ được đề xuất sáp nhập về TP.Hà Nội quản lý, gồm hơn 2.520 ha thuộc vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Toàn bộ diện tích nêu trên thuộc địa bàn 3 xã, phường: Thịnh Minh, Lương Sơn, Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ). 2 xã của Hà Nội dự kiến được mở rộng diện tích là Ba Vì và Yên Xuân.

Dự kiến sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thủ đô Hà Nội tăng từ 3.359,84 km2 lên khoảng 3.399,9 km2 (tăng khoảng 1,19%).

TP.Hà Nội cho biết định hướng phát triển khu vực sau điều chỉnh sẽ đặt yêu cầu bảo tồn vườn quốc gia Ba Vì, đa dạng sinh học, nguồn nước, cảnh quan và bản sắc văn hóa lên hàng đầu; không chuyển mục tiêu thống nhất quản lý thành mục tiêu khai thác quỹ đất.

Cạnh đó, việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ tại khu vực này phải trong giới hạn sức chịu tải môi trường và phù hợp quy hoạch được cập nhật…

Nêu sự cần thiết để điều chỉnh, đề án cho hay, ngày 11.6, vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao cho UBND TP.Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, hơn 2.520 ha thuộc vườn quốc gia vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Do đó, việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của TP.Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hà Nội nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới hành chính không đồng nghĩa với việc thu hồi đất, di dời dân cư hoặc bố trí tái định cư; không thay thế thủ tục phê duyệt dự án đầu tư.

Trường hợp phát sinh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo dự án cụ thể phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục pháp luật có liên quan.