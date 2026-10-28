Vận động người dân TP.HCM nhận tiền và giao mặt bằng các công trình trọng điểm

Ngày 28.10, nhiều địa phương như các phường Vĩnh Tân, Đông Hòa, Phú Lợi (TP.HCM) tổ chức hội nghị vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Tại một số dự án, phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Cụ thể, đó là các dự án: đường Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, 2 tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực Bình Dương với TP.HCM và dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhiều dự án chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng

Tại phường Vĩnh Tân, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo báo cáo tại hội nghị, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) có 3,6 km qua phường Vĩnh Tân với 235 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, toàn bộ 235 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, với tổng kinh phí khoảng 1.198 tỉ đồng. Tuy nhiên, mới có 225/235 trường hợp nhận tiền bồi thường, trong đó chỉ có 156 trường hợp đã bàn giao mặt bằng với diện tích 21,5 ha.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua tỉnh Bình Dương cũ đang được đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, phường Vĩnh Tân có 525 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường theo phương án đã phê duyệt khoảng 3.384 tỉ đồng.

Đến nay, 478/525 trường hợp đã được chi trả tiền bồi thường, đạt 91%. Trong đó, chỉ có 361 trường hợp đã hoàn tất bàn giao mặt bằng với diện tích 60,21 ha.

Thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để đẩy nhanh tiến độ, phường Vĩnh Tân đã thành lập 6 tổ công tác vận động người dân theo từng đoạn tuyến. Các tổ có nhiệm vụ nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của người dân, phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân, yêu cầu các tổ vận động ghi nhận đầy đủ ý kiến của người dân, kịp thời báo cáo những trường hợp cần giải quyết.

Phường Vĩnh Tân tổ chức vận động người dân nhận tiền bồi thường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Địa phương cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, đồng thời khẩn trương hoàn thiện việc bố trí tái định cư để người dân sớm có nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân

Cũng trong ngày 28.10, UBND phường Phú Lợi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải tỏa và hỗ trợ tái định cư đối với 2 tuyến đường sắt đô thị kết nối tỉnh Bình Dương cũ với TP.HCM.

Theo báo cáo, tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có chiều dài khoảng 3,6 km đi qua địa bàn phường Phú Lợi, ảnh hưởng đến khoảng 329 thửa đất của người dân. Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có chiều dài khoảng 2,1 km qua địa bàn phường Phú Lợi và khoảng 142 thửa đất của người dân bị thu hồi.

Khoan thăm dò địa chất tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại cuộc họp, đại diện các khu phố phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát từng trường hợp, xác định rõ nội dung còn tồn đọng để tập trung giải quyết.

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời giải đáp kiến nghị và công khai các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM, UBND phường Đông Hòa tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân liên quan đến việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Tại buổi đối thoại, người dân nêu ý kiến về nguồn gốc, ranh giới đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và điều kiện chỗ ở sau khi di dời.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hòa (Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường), giao bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ, bản đồ địa chính, các quyết định giao đất và những trường hợp tương tự để làm rõ, thông tin đến người dân.

Để bảo đảm tiến độ dự án, lãnh đạo phường đề nghị các hộ dân thu xếp, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng trước ngày 31.12.2026. Đối với các kiến nghị, khiếu nại đang được xem xét, địa phương tiếp tục phối hợp xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.