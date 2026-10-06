Tiến độ thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đến đâu?

Ngày 6.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo đại diện Công ty cổ phần đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, hiện đơn vị này đã nhận bàn giao mặt bằng đạt 81,11% theo chiều dài toàn tuyến (37,03 km/45,65 km), đồng thời tổ chức 9 mũi thi công liên tục ở các vị trí như thi công đường, cống hộp, thoát nước, hầm chui dân sinh… với hàng trăm phương tiện, máy móc.

Chủ đầu tư huy động nhiều phương tiện, máy móc, tổ chức 9 mũi thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, một số địa phương có tỷ lệ người dân đồng đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, như: xã Phước Hòa 100% người dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường; xã An Long chỉ còn 2 trường hợp chưa đồng ý; số người dân chưa đồng ý nhận tiền còn lại tập trung nhiều ở các phường Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp…

Có thể phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác của UBND TP.HCM đã kiểm tra thực địa tại 5 điểm, hướng tuyến thi công cao tốc ở các phường Tân Khánh, Vĩnh Tân, Bình Cơ và xã Phước Hòa.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra tiến độ thi công cao tốc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo lãnh đạo phường Tân Khánh (TP.HCM), cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua địa phương này có chiều dài khoảng 3,64 km; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 228 hộ (225 hộ và 3 tổ chức), diện tích dự kiến thu hồi 23,8 ha đất.

Khó khăn, vướng mắc tại phường Tân Khánh hiện nay còn 22 trường hợp chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng và 1 tổ chức chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Đoạn cao tốc đi trùng với đường ĐT.747B và khu vực nút giao cầu Khánh Vân ở phường Tân Khánh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Khánh Phương, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, cho biết: "Từ nay đến ngày 15.10, chúng tôi sẽ cố gắng vận động, giải quyết 22 trường hợp chưa nhận tiền và bàn giao. Đến khoảng ngày 20.10, sẽ cố gắng rút xuống còn dưới 10 trường hợp, trong điều kiện cuối buộc phải cưỡng chế, chúng tôi cũng phải thi hành", ông Phương nói.

Chủ đầu tư đã nhận bàn giao trên 37 km chiều dài đường cao tốc và tổ chức thi công ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi làm việc với các xã, phường, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan đến dự án báo cáo tường tận từng vấn đề còn vướng mắc, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với các xã, phường và chủ đầu tư về dự án cao tốc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành khởi công tháng 2.2025, dự kiến hoàn thành tháng 6.2028; trong đó đoạn qua khu vực Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) dài khoảng 46 km (khoảng 6 km đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai), tổng diện tích đất phải thu hồi trên 344 ha, ảnh hưởng 1.620 hộ dân. Tổng vốn đầu tư 8.833 tỉ đồng. Thời gian thu phí 32 năm 5 tháng. Dự án có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (giai đoạn 1; có làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến), nền đường rộng 25,5 m, vận tốc thiết kế cao nhất 100 km/giờ. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện một lần theo đúng quy hoạch quy mô 6 làn xe. Trên toàn tuyến cao tốc được thiết kế 21 cầu trên cao tốc, 5 cầu vượt trực thông và 14 hầm chui dân sinh; 6 nút giao liên thông lớn, trong đó đoạn qua TP.HCM có 4 nút giao liên thông kết nối với đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM, các tuyến tỉnh lộ. Đoạn qua thành phố Đồng Nai (Bình Phước cũ) có 2 nút giao liên thông kết nối cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14. https://thanhnien.vn/thi-cong-ca...



