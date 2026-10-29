HĐND TP.HCM họp xem xét Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI dự kiến diễn ra cả ngày 29 và sáng 30.10.



Trong danh mục trình kỳ họp, 18 dự thảo nghị quyết cá biệt có nhiều nội dung đáng chú ý về quy hoạch, đầu tư công, hạ tầng giao thông và đất đai. Nổi bật là dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch này ngay trong phiên khai mạc.

Về giao thông, HĐND TP.HCM dự kiến xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa.

HĐND TP.HCM họp kỳ họp thứ 6, xem xét 47 nghị quyết, trong đó có Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với đó là chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Bà Tàng, thuộc phường Bình Đông và xã Bình Hưng; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tại rạch Bàu Trâu và kênh Hy Vọng.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM cũng dự kiến xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030; danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất đợt 3 năm 2026; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2026 theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến trình kỳ họp đề cập các cơ chế huy động vốn qua phát hành trái phiếu; khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; phát triển khu công nghệ cao; thu hút nhân lực chất lượng cao và nhân lực y tế. Một nội dung liên quan trực tiếp đến người dân là quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Theo chương trình dự kiến, chiều nay, đại biểu thảo luận tại tổ. Sáng 30.10, kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường, nghe lãnh đạo các sở, ngành và UBND thành phố báo cáo, giải trình trước khi xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc.