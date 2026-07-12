Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Vươn tới đô thị toàn cầu, nâng chất lượng sống người dân

Sáng 12.7, HĐND TP.HCM tổ chức chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" với chủ đề "Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm".



Chương trình tập trung giải đáp những băn khoăn của cử tri về định hướng phát triển thành phố sau khi mở rộng không gian; quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch; giải pháp hạn chế tình trạng quy hoạch treo; cũng như các vấn đề thiết thực về giao thông, chống ngập, nhà ở xã hội, y tế và giáo dục.

Hình thành động lực tăng trưởng mới

Theo ông Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM, việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra không gian phát triển mới với diện tích hơn 6.772 km², quy mô dân số trên 14 triệu người.

Đây không chỉ là sự mở rộng về địa giới hành chính mà còn tạo điều kiện kết nối các thế mạnh về tài chính, công nghiệp, kinh tế biển và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó hình thành động lực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam bộ và cả nước.

TP.HCM được định hướng phát triển theo mô hình "một trung tâm, ba vùng, một đặc khu". Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của châu Á; đến năm 2075 trở thành đô thị toàn cầu phát triển xanh, hiện đại.

Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 7 với chủ đề "Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm" ẢNH: THÚY LIỄU

Tại chương trình, nhiều cử tri đặt câu hỏi về những điểm mới của quy hoạch tầm nhìn 100 năm; giải pháp bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển và quyền lợi của người dân; cách xử lý tình trạng quy hoạch kéo dài nhưng chậm triển khai.

Cử tri cũng quan tâm khả năng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng y tế, giáo dục; cũng như cơ chế để người dân tiếp cận thông tin và tham gia góp ý đối với quy hoạch.

Đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết điểm khác biệt của quy hoạch lần này là được xây dựng theo hướng tích hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch không gian đô thị.

Cách tiếp cận này nhằm tạo sự thống nhất trong định hướng phát triển, hạn chế sự chồng chéo giữa các quy hoạch và rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Theo các chuyên gia, quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm mang tính định hướng dài hạn. Các mục tiêu, chương trình và danh mục đầu tư sẽ được cụ thể hóa theo từng giai đoạn, phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế.

Việc phân kỳ đầu tư được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng quy hoạch treo, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực quy hoạch.

Quy hoạch cũng được tiếp cận theo hướng liên ngành, lấy giao thông công cộng, phát triển đô thị gắn với hệ thống metro, không gian xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu làm những trụ cột chính.

Mục tiêu xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội

Đối với lĩnh vực an sinh, TP.HCM dự kiến ưu tiên quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở có mức giá phù hợp cùng các công trình giáo dục, y tế tại đô thị mới, khu công nghiệp, khu đổi mới sáng tạo và khu vực quanh các nhà ga metro.

Chương trình tập trung giải đáp những băn khoăn của cử tri về định hướng phát triển thành phố sau khi mở rộng không gian ẢNH: THÚY LIỄU

Định hướng này nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo ông Hoàng Tùng, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ này. Thành phố cũng đang ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm để từng bước hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Hồ sơ quy hoạch tổng thể TP.HCM đang được công khai để lấy ý kiến rộng rãi của cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

"Để bản quy hoạch thế kỷ thực sự trọn vẹn, tiếng nói, sự đồng thuận cùng những hiến kế của cử tri chính là thước đo cao nhất cho mọi thành công", ông Hoàng Tùng nhấn mạnh.