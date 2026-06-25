HĐND TP.HCM giám sát an toàn thực phẩm từ chợ đầu mối đến bếp ăn tập thể

Chiều 25.6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.



Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; xác định trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, cá nhân liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, đoàn kiến nghị các giải pháp căn cơ, đồng bộ, phù hợp với đặc thù phát triển của TP.HCM nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành, bảo vệ sức khỏe người dân.



Làm rõ trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm

Đối tượng chịu sự giám sát gồm UBND TP.HCM; các sở, ngành chuyên môn như Sở An toàn thực phẩm, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM; UBND một số xã, phường, đặc khu.

Đoàn cũng khảo sát thực tế tại các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm. Trong đó có ban quản lý 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức; một số siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; bếp ăn tập thể tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp.

Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn ẢNH: DU YÊN

Nội dung giám sát tập trung vào việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tham mưu, chỉ đạo về an toàn thực phẩm; công tác điều hành, tổ chức thực hiện của UBND thành phố, các sở, ngành và UBND cấp xã. Đoàn cũng xem xét việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Một nội dung đáng chú ý là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm như môi trường tại địa bàn nuôi trồng, chế biến thực phẩm; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiểm soát hóa chất, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp; hiệu quả liên kết vùng; vai trò của ban quản lý chợ trong xây dựng chợ đạt chuẩn an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp.

TP.HCM mở rộng, yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm càng cấp thiết

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, Trưởng đoàn giám sát, nhấn mạnh đây là đợt giám sát đầu tiên trong lĩnh vực an toàn thực phẩm sau khi TP.HCM vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1.7.2025. Trong bối cảnh quy mô thành phố mở rộng, dân số đông, lượng người lao động, sinh viên, công chức và người từ nhiều địa phương đến sinh sống, làm việc rất lớn, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm càng trở nên cấp thiết.

Họp đoàn giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Nhân, an toàn thực phẩm không chỉ liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn gắn với môi trường, chất lượng sống và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Một đô thị hướng tới văn minh, hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế thì càng phải chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm, từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đợt giám sát lần này phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp, vai trò của địa phương, trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh và ý thức của người tiêu dùng. Các đơn vị được giám sát cần chuẩn bị báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để đoàn có cơ sở đánh giá thực chất.

Theo tiến độ, các đơn vị được chọn giám sát gửi báo cáo chính thức từ ngày 1.7 - 20.7. Từ ngày 3.8 - 14.8, đoàn tiến hành khảo sát thực tế và giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến cuối tháng 9.2026, đoàn hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND TP.HCM.