Ai được mua vé máy bay thương gia bằng ngân sách khi đi công tác nước ngoài?

Tại kỳ họp giữa năm 2026 vào ngày 19.6, UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.



UBND TP.HCM cho biết trước đây, việc xác định hạng ghế máy bay khi cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài được thực hiện theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thông tư này hết hiệu lực từ ngày 14.2.2026 và được thay thế bằng Thông tư số 140/2025/TT-BTC.



Do đó, TP.HCM cần ban hành nghị quyết để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước xác định tiêu chuẩn mua vé máy bay phù hợp với từng chức danh lãnh đạo khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

Sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định

Theo dự thảo, nghị quyết áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cử đi công tác hoặc đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Dự thảo cũng áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và các cá nhân có liên quan được cấp có thẩm quyền cử đi công tác nước ngoài.

Về nguyên tắc, việc mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

TP.HCM dự kiến chi hơn 19 tỉ đồng cho lãnh đạo mua vé máy bay công tác nước ngoài

ẢNH: T.N

Cũng theo dự thảo, trưởng đoàn công tác là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Thành ủy, UBND, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM được mua vé hạng ghế thương gia, tức Business Class hoặc C Class.

UBND TP.HCM lý giải theo quy định hiện hành, chức danh bộ trưởng và thứ trưởng được mua vé máy bay hạng ghế thương gia khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài. Trong khi đó, tại TP.HCM, chủ tịch HĐND thành phố và chủ tịch UBND thành phố có hệ số lương tương đương bộ trưởng.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM là cấp phó của chủ tịch HĐND thành phố, phó chủ tịch UBND TP.HCM là cấp phó của chủ tịch UBND thành phố. Vì vậy, UBND TP.HCM đề xuất các chức danh này, khi giữ vai trò trưởng đoàn công tác đi nước ngoài, được mua vé máy bay hạng ghế thương gia.

Đối với phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, UBND TP.HCM cho biết chức danh này có hệ số phụ cấp tương đương phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Do đó, khi giữ vai trò trưởng đoàn công tác đi nước ngoài, cũng được đề xuất mua vé hạng ghế thương gia.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định người đi công tác là lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 nhưng không thuộc nhóm được mua vé hạng ghế thương gia thì được mua vé hạng phổ thông đặc biệt, linh hoạt, gồm Premium, Deluxe, Plus hoặc Flex.

Trường hợp do yêu cầu công tác đột xuất nhưng không mua được các hạng vé phổ thông đặc biệt, linh hoạt, người đi công tác là lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 được mua vé hạng ghế thương gia.

UBND TP.HCM cho rằng thành phố là đô thị đặc biệt, có nhiều mối quan hệ ngoại giao quốc tế với các địa phương ở các nước bạn. Thành phố thường xuyên có các chương trình, thư mời tham dự không được dự kiến trước theo lịch; lãnh đạo thành phố cũng thường tháp tùng các đoàn công tác của chính phủ, bộ, ngành đi công tác nước ngoài theo thông báo đột xuất từ Trung ương.

Vì vậy, với những trường hợp đột xuất, không mua được vé máy bay hạng phổ thông đặc biệt, linh hoạt, UBND TP.HCM đề xuất được mua vé hạng ghế thương gia đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25.

Theo UBND TP.HCM, việc ban hành nghị quyết này không làm tăng biên chế, không tạo thêm yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy nhà nước. Ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành sẽ bảo đảm kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định.

Căn cứ số liệu Sở Tài chính khảo sát từ các đơn vị, dự kiến năm 2026 có khoảng 287 lượt đi công tác nước ngoài. Kinh phí mua vé máy bay theo các hạng vé tương ứng với từng nhóm lãnh đạo ước tính khoảng 19 tỉ đồng.