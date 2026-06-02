Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: Tránh xung đột nội vùng trong quy hoạch tổng thể

Sáng 2.6, HĐND TP.HCM tổ chức hội thảo "Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm" với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là lãnh đạo TP.HCM, giới chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết sau sáp nhập, TP.HCM rộng hơn 6.700 km2, dân số hơn 14 triệu người, là "siêu đô thị", trung tâm kinh tế, tâm điểm thu hút đầu tư và là động lực tăng trưởng lớn nhất Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp trên 23% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và 20,7% kim ngạch xuất nhập khẩu; trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước. Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển đô thị phù hợp để tăng trưởng bứt phá.

"Việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng", ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, ngày 19.5, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu.

Quy hoạch không gian phát triển thành phố theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữa phát triển hiện đại và bảo tồn, lưu giữ các giá trị truyền thống.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết đây là hội thảo đầu tiên của thành phố trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM nhằm xây dựng cơ sở khoa học vững chắc để hoàn chỉnh khung chiến lược phát triển.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể TP.HCM với những định hướng chiến lược và tổ chức không gian

Ông Minh đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận các nhóm vấn đề trọng tâm gồm: khung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; định hướng cấu trúc không gian đô thị; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; về tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

"Các bài tham luận và ý kiến trao đổi dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn sẽ là cơ sở để HĐND TP.HCM quyết định các vấn đề quan trọng, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn và tầm nhìn chiến lược dài hạn", ông Minh đề nghị.

Quy hoạch phải trả lời câu hỏi con người sống và làm việc thế nào

TS Trần Du Lịch, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho rằng cần đổi mới tư duy lập quy hoạch bởi với quy mô hiện tại, TP.HCM không còn là một đô thị đơn lẻ, mà đang tiến gần mô hình vùng đại đô thị giống như Thượng Hải, Toyo, Seoul, vùng đô thị New York…

TS Trần Du Lịch cho rằng quy hoạch tổng thể phải trả lời câu hỏi TP.HCM sẽ giữ vai trò gì trong 25, 50, 100 năm tới

Do đó, quy hoạch TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, cần chuyển từ tư duy quy hoạch mở rộng đô thị thành tư duy xây dựng một trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu; chuyển tư duy từ quy hoạch đất sang quy hoạch hệ sinh thái kinh tế.

"Nếu quy hoạch trước đây thường phải trả lời câu hỏi đất này làm gì thì tư duy quy hoạch mới phải trả lời câu hỏi ngành kinh tế nào sẽ tạo ra giá trị giá tăng cao nhất, con người sẽ sống và làm việc như thế nào, hệ thống hạ tầng nào giúp tăng năng suất mang tính đột phá và những nhân tố nào bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm, thích ứng với biến đổi khí hậu", TS Trần Du Lịch đặt vấn đề.

Về không gian phát triển, ông Lịch đề nghị làm rõ hơn mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, lấy giao thông công cộng làm xương sống phát triển đô thị - gắn kết mô hình TOD, định hướng bám sông, hướng biển. Đặc biệt, chuyên gia cho rằng cần chú trọng yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu, coi đây là trụ cột của quy họach.

Cũng theo TS Trần Du Lịch, quy hoạch tổng thể cần làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng mốc thời gian năm 2035, năm 2045 và năm 2075 theo các nội dung trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics và cảng biển quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị biển - sông nước, thành phố vận hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo…

"Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì mà còn phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn là trong 25, 50, 100 năm tới TP.HCM sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu của châu Á và thế giới", TS Trần Du Lịch góp ý.

Cũng tại hội thảo, một số chuyên gia cho rằng quy hoạch tổng thể TP.HCM cần phát huy tiềm năng kinh tế biển, nâng tầm đặc khu Côn Đảo, đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành hệ sinh thái bền vững…