TP.HCM rút ngắn thời gian phê duyệt quy hoạch tổng thể 1 tháng

Nội dung trên được nêu trong quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành.

Đầu tháng 4.2026, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM, trong đó dự kiến cuối tháng 11 sẽ phê duyệt quy hoạch. Nhưng với sự tập trung cao của các đơn vị, TP.HCM điều chỉnh kế hoạch theo hướng rút ngắn thời gian phê duyệt, tạo công cụ quản lý và kêu gọi đầu tư.

Theo kế hoạch mới nhất, ngày 2.6, HĐND TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo "Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm". Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ họp, nghe các định hướng chiến lược. Trong tháng 6.2026, UBND TP.HCM cũng sẽ tổ chức thêm một hội thảo để liên danh tư vấn cùng các sở ngành hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

UBND TP.HCM dự kiến phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM cuối tháng 10.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp đó, UBND TP.HCM sẽ dành 1 tháng (tháng 7.2026) để lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các bộ ngành, địa phương lân cận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và chính quyền cấp xã. Trong tháng 8.2026, hồ sơ quy hoạch tổng thể sẽ được trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cho ý kiến trước khi thẩm định.

Trong tháng 9 và 10.2026, TP.HCM sẽ thực hiện các bước thẩm định, trình HĐND TP.HCM thông qua, UBND TP.HCM dự kiến phê duyệt ngày 30.10, và công bố chính thức ngày 10.11.

Các định hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM

Theo đề cương Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, TP.HCM định hướng phát triển thành siêu đô thị đa trung tâm hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2050, TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới; đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, logistics, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực.

Đề cương đưa ra các chỉ tiêu phát triển rất lớn như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân tối thiểu 10%/năm, đất xây dựng đô thị khoảng 290.000 - 320.000 ha, quy mô dân số khoảng 20 - 22 triệu người và tổng quy mô kinh tế khoảng 1.200 tỉ USD vào năm 2050.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch tổng thể là TP.HCM sẽ chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động và gia công sang nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế tri thức.

Không gian đô thị được tái cấu trúc theo mô hình "ba vùng - ba hành lang". Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tập trung phát triển tài chính quốc tế, dịch vụ và công nghệ cao; khu vực Bình Dương cũ tập trung công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và du lịch biển.

Ba hành lang chiến lược gồm hành lang Bắc - Nam dọc sông Sài Gòn hướng ra biển, hành lang phía đông kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ và hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ hình thành các hành lang kinh tế mới tạo động lực cho tương lai gồm hành lang ven biển phía nam và hành lang kinh tế - công nghiệp - đô thị - dịch vụ dọc trục Bắc - Nam.