Quan tâm đặc biệt để sinh viên phát triển toàn diện

Đến dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM, đại diện sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao và biểu dương Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã có sự chuyển dịch rõ nét, đổi mới phương thức hoạt động, gắn bó sát sao với các nhiệm vụ chính trị, học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phong trào sinh viên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu như có 462 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 3.480 sinh viên đạt danh hiệu cấp thành phố.

"Các mô hình phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết giữa học tập, rèn luyện với bảo vệ môi trường, hội nhập quốc tế và phát triển kỹ năng. Công tác hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp", anh Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác hội và phong trào sinh viên như thời gian và quỹ thời gian dành cho công tác hội của sinh viên còn rất eo hẹp do áp lực học tập, rèn luyện và mưu sinh.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Đa số các chương trình đào tạo hiện nay kéo dài khoảng 3 đến 3,5 năm, khiến sinh viên mất nhiều thời gian ban đầu để làm quen với môi trường mới, tính toán việc làm thêm để đảm bảo sinh hoạt phí… đòi hỏi tổ chức hội phải không ngừng đổi mới phương thức tập hợp, thu hút sinh viên", anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Đề xuất thiết chế văn hóa để hỗ trợ sinh viên

Để phát huy công tác Hội Sinh viên trong thời gian tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM rà soát toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ; khắc phục nội dung chậm tiến độ, tập trung vào nhiệm vụ tạo chuyển biến rõ nét và gắn các chỉ tiêu với thực tế phát triển của TP.HCM.

Nâng cao chất lượng "Sinh viên 5 tốt"; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh; trang bị kỹ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Anh Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo TP.HCM chúc mừng các ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát huy vai trò tiên phong của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM; cụ thể hóa chủ trương lớn thành mô hình thực tế; nâng cao năng lực số, ứng dụng AI, khởi nghiệp; đề xuất thiết chế văn hóa, thể thao để hỗ trợ sinh viên.

Gắn kết tình nguyện với chuyên môn, nghề nghiệp, phát triển đội hình tình nguyện chuyên sâu phục vụ cộng đồng, kết hợp chặt chẽ với học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện tay nghề.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sinh viên, quan tâm sâu sát sinh viên khó khăn, xa gia đình, yếu thế; phối hợp gỡ vướng mắc để sinh viên ổn định học tập và phát triển toàn diện.