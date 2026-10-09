Lãnh đạo TP.HCM dự khai giảng năm học mới tại EIU

Lễ khai giảng năm học mới của Trường đại học Quốc tế Miền Đông (EIU, TP.HCM) được tổ chức cùng với EIU Festival 2026 chào đón 1.300 tân sinh viên của trường bước vào năm học 2026-2027.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã vinh danh thủ khoa các ngành và thủ khoa trường khóa 2026 cho 13 sinh viên, phần thưởng gồm chuyến tham quan và trải nghiệm học tập tại Singapore với 100% chi phí được EIU tài trợ.

Vinh danh các thủ khoa của EIU ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng thời, EIU cũng khen thưởng cho các sinh viên đã đạt thành tích tại các cuộc thi học thuật trong năm 2026 như: cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc năm 2026; cuộc thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2026; cuộc thi SIMNEX Olympiad 2026; cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam 2026 lần 3…

Cũng tại lễ khai giảng, EIU được đón nhận chứng nhận AUN-QA (Chứng nhận hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục do Mạng lưới các trường đại học ASEAN ban hành) cho 4 chương trình đào tạo gồm: quản trị kinh doanh, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật cơ điện tử.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP.HCM (từ phải qua) tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU chúc mừng 1.300 tân sinh viên của trường đồng thời định hướng, khích lệ tinh thần học tập của các em.

"Từ hôm nay, các em chính thức bắt đầu hành trình học tập của mình tại EIU. Các em sẽ được mở rộng hiểu biết với nhiều lĩnh vực kiến thức hơn và từng bước học cách nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Có những môn học sẽ được yêu thích, cũng có những môn khiến các em cảm thấy "khó nhằn", nhưng chính những lúc như vậy, các em được mở rộng giới hạn của bản thân, thử sức với những điều mới và từng bước tìm ra lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi", TS Ngô Minh Đức phát biểu.

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU phát biểu tại lễ khai giảng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau lễ khai giảng cũng diễn ra EIU Festival 2026 với nhiều hoạt động dành cho tân sinh viên, tham gia giao lưu âm nhạc, hội chợ và các trò chơi vận động, qua đó có thêm cơ hội làm quen, kết nối với bạn bè, giảng viên và môi trường sinh hoạt tại trường.