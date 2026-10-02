Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận trụ sở tại phường Bà Rịa

Ngày 2.10, UBND TP.HCM có quyết định về việc điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ từ Văn phòng UBND thành phố sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ trở thành Trường đại học Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN LONG

Lý do điều chuyển là từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định. Lý do chuyển đổi công năng để phù hợp với mục đích sử dụng của Trường đại học Sài Gòn sau khi tiếp nhận.

Trường đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bố trí, sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do nhà nước quy định. Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Khẩn trương đưa tài sản vào phục vụ công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2026 - 2027.

Như Báo Thanh Niên thông tin, Trường đại học Sài Gòn trước đây được UBND TP.HCM giao quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà, đất nhưng đến năm 2016 UBND thành phố đã thu hồi khu đất tại phường Tân Phong giao cho Trường đại học Tôn Đức Thắng thuê để đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở giáo dục - đào tạo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tìm và giao đất ở vị trí khác cho Trường đại học Sài Gòn.

Như vậy, đến nay, Trường đại học Sài Gòn đang quản lý, sử dụng 3 cơ sở nhà, đất, còn thiếu 1 vị trí đất khác chưa được UBND TP.HCM giao. Vì vậy, Sở Tài chính TP.HCM đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho Trường đại học Sài Gòn để làm cơ sở giáo dục.