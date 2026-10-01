Nhà công vụ giáo viên hơn 25 tỉ xây xong bỏ trống: Đề xuất đổi công năng

Báo Thanh Niên ngày 30.9 đăng tải bài viết "Dự án nhà công vụ giáo viên hơn 25 tỉ đồng bỏ trống, xuống cấp", phản ánh nhà công vụ Bưng Riềng - Bình Châu gồm 39 căn hộ được đầu tư từ ngân sách để phục vụ chỗ ở cho giáo viên nhưng nhiều năm qua vẫn cửa đóng then cài.

Nhà công vụ giáo viên cao 3 tầng, với 39 căn hộ, xây xong không có giáo viên nào đến ở ẢNH: NGUYỄN LONG

Liên quan đến nội dung này, trước đó, UBND xã Xuyên Mộc đã có văn bản báo cáo Thanh tra TP.HCM, trong đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm quyết định đơn vị quản lý, vận hành chính thức hoặc phương án xử lý, khai thác nhà công vụ giáo viên nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Theo UBND xã Xuyên Mộc, việc tiếp tục giữ nguyên mục đích sử dụng công trình là nhà ở công vụ giáo viên trong bối cảnh hiện nay không còn phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí tài sản công nếu tiếp tục để công trình bỏ trống.

Trước thực trạng trên, UBND xã Xuyên Mộc đã từng đề xuất xem xét phương án chuyển giao nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu cho Công an xã Xuyên Mộc quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, đến nay xã Xuyên Mộc chưa nhận được văn bản phản hồi của cơ quan có thẩm quyền đối với đề xuất này.

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất trên địa bàn, UBND xã Xuyên Mộc tiếp tục đề xuất xem xét phương án sử dụng công trình làm trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Theo địa phương, phương án này nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, đồng thời đáp ứng nhu cầu bố trí trụ sở làm việc tập trung, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Chỉ 2 giáo viên đăng ký ở nhà công vụ

Từ một dự án được kỳ vọng giải quyết chỗ ở cho giáo viên, công trình nhà công vụ Bưng Riềng - Bình Châu sau nhiều năm lại rơi vào cảnh cửa đóng, nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi nhu cầu sử dụng thực tế rất thấp.

Bài toán đặt ra lúc này là tìm một phương án sử dụng phù hợp để tài sản được đầu tư từ ngân sách nhà nước không tiếp tục nằm im, xuống cấp theo thời gian.

Việc rà soát lại công năng, nhu cầu thực tế và phương án quản lý, khai thác công trình vì thế đang trở nên cấp thiết, nhằm hạn chế nguy cơ lãng phí một dự án có tổng mức đầu tư hơn 25 tỉ đồng.

Như Thanh Niên phản ánh, dự án nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu được xây dựng tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc xã Xuyên Mộc, TP.HCM.

Một phòng ngủ của căn hộ bị thấm nước, tường bám đầy rêu xanh ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây làm chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9.2018. Đến tháng 2.2021, dự án được nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỉ đồng.

Theo thiết kế, công trình gồm một khối nhà chính cao 3 tầng, với 39 căn hộ, cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.700 m².

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đội ngũ giáo viên đến công tác tại khu vực Bưng Riềng, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trước đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành, công trình chưa được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Trong thời điểm dịch Covid-19, toàn bộ công trình được tạm giao cho UBND huyện Xuyên Mộc làm nơi cách ly tập trung.

Điều đáng nói là từ khi hoàn thành cho đến thời điểm được bàn giao quản lý, công trình gần như không có giáo viên đến ở. Sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM hợp nhất thành TP.HCM mới, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Tháng 9.2025, Phòng Kinh tế xã Xuyên Mộc có văn bản rà soát nhu cầu sử dụng nhà công vụ giáo viên, gửi đến 10 trường học trên địa bàn xã. Kết quả rà soát cho thấy chỉ có 2 giáo viên đăng ký nhu cầu ở nhà công vụ.

Theo UBND xã Xuyên Mộc, nếu chỉ bố trí nhà công vụ cho số lượng giáo viên có nhu cầu như hiện nay thì việc đưa cả công trình vào khai thác sẽ không tránh khỏi nguy cơ lãng phí.

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên cho thấy nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu đang trong tình trạng đóng cửa, chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Do thời gian dài không có người sử dụng, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, một số căn hộ có tường phủ đầy rêu xanh.