Dự án nhà công vụ giáo viên hơn 25 tỉ đồng bỏ trống, xuống cấp

Hơn 25 tỉ đồng đầu tư, 39 căn hộ bỏ trống

Dự án nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu được xây dựng tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc xã Xuyên Mộc, TP.HCM.

Nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu chỉ có 2 người trông giữ ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây làm chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9.2018. Đến tháng 2.2021, dự án được nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỉ đồng.

Theo thiết kế, công trình gồm một khối nhà chính cao 3 tầng, với 39 căn hộ, cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.700 m².

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đội ngũ giáo viên đến công tác tại khu vực Bưng Riềng, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trước đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành, công trình chưa được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Trong thời điểm dịch Covid-19, toàn bộ công trình được tạm giao cho UBND huyện Xuyên Mộc làm nơi cách ly tập trung.

Căn hộ không có ai đến ở trong một thời gian dài ẢNH: NGUYỄN LONG

Đến năm 2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ giao UBND huyện Xuyên Mộc tiếp nhận, quản lý dự án.

Điều đáng nói là từ khi hoàn thành cho đến thời điểm được bàn giao quản lý, công trình gần như không có giáo viên đến ở. Sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM hợp nhất thành TP.HCM mới, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Tháng 9.2025, Phòng Kinh tế xã Xuyên Mộc có văn bản rà soát nhu cầu sử dụng nhà công vụ giáo viên, gửi đến 10 trường học trên địa bàn xã.

Kết quả rà soát cho thấy chỉ có 2 giáo viên đăng ký nhu cầu ở nhà công vụ. Riêng Trường THPT Bưng Riềng cho biết không có nhu cầu; các trường còn lại không có báo cáo.

Như vậy, với 39 căn hộ được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, hiện chỉ có 2 hộ giáo viên có nhu cầu đăng ký.

Theo UBND xã Xuyên Mộc, nếu chỉ bố trí nhà công vụ cho số lượng giáo viên có nhu cầu như hiện nay thì việc đưa cả công trình vào khai thác sẽ không tránh khỏi nguy cơ lãng phí.

Công trình đóng cửa, nhiều căn hộ đã xuống cấp

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu đang trong tình trạng đóng cửa, chưa được đưa vào khai thác, sử dụng.

Mỗi căn hộ có máy giặt, bộ bàn ghế gỗ, sofa ẢNH: NGUYỄN LONG

Được thiết kế theo dạng căn hộ, mỗi căn có phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và ban công riêng. Các căn hộ cũng được trang bị nhiều vật dụng như máy lạnh tại phòng ngủ, tủ quần áo bằng gỗ, máy giặt, bộ bàn ghế gỗ và sofa.

Đây là những tài sản được đầu tư cùng công trình, nhưng do thời gian dài không có người sử dụng, nhiều hạng mục đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.

Tại một số căn hộ như 101, 201, 301, 213 và 313… tường bị thấm nước, tạo thành những mảng rêu xanh.

Bức tường một căn hộ phủ đầy rêu xanh ẢNH: NGUYỄN LONG

Đáng chú ý, căn hộ 313 có phòng ngủ xuống cấp rõ rệt. Nước thấm khiến chiếc tủ gỗ bị mục nát, trong khi cả 4 bức tường phòng ngủ phủ đầy rêu xanh. Tại một số căn hộ khác, tủ gỗ và giường ngủ xuất hiện tình trạng mối làm tổ.

Những hình ảnh này cho thấy nghịch lý của một công trình được đầu tư với số vốn lớn nhưng chưa phát huy công năng như mục tiêu ban đầu. Công trình không có người ở, sử dụng, theo thời gian có nguy cơ hư hỏng.

Chưa xác định đơn vị quản lý, vận hành

Không chỉ vướng ở nhu cầu sử dụng, nhà công vụ giáo viên Bưng Riềng - Bình Châu hiện còn gặp vấn đề về thủ tục quản lý, vận hành.

Hành lang các căn hộ đầy bụi bám ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND xã Xuyên Mộc, sau khi tiếp nhận hồ sơ tài sản, nhà đất liên quan đến công trình từ các đơn vị hành chính cũ, đến nay xã chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chính thức giao làm đơn vị quản lý nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời, đơn vị quản lý, vận hành nhà ở công vụ cũng chưa được xác định. Việc ký kết hợp đồng quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng tài sản theo quy định chưa được thực hiện. Công trình hiện mới dừng ở việc tiếp nhận, theo dõi và quản lý hiện trạng.

Do chưa được bố trí cho tổ chức, cá nhân sử dụng, nhà công vụ hiện đóng cửa, để trống. UBND xã Xuyên Mộc cho biết công trình chưa thể đưa vào khai thác do chưa đủ cơ sở pháp lý và chưa phù hợp với nhu cầu thực tế.

Vết tường nứt bên trong một căn hộ ẢNH: NGUYỄN LONG

Để bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, xã phải cử lực lượng dân quân bảo vệ trông coi thường xuyên cả ban ngày và ban đêm, nhằm phòng ngừa mất mát, hư hỏng và xuống cấp công trình.

Trong thời gian chưa được đưa vào sử dụng, công trình không phát sinh hoạt động khai thác, không có hợp đồng thuê và không phát sinh nguồn thu. Việc quản lý hiện nay chủ yếu nhằm bảo quản, giữ gìn hiện trạng tài sản công.