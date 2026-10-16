Hơn 5.000 vị trí việc làm cho sinh viên TP.HCM: Có lương ngay, không đòi hỏi kinh nghiệm

Ngày 16.10, Trường đại học Công thương TP.HCM (HUIT) tổ chức "Ngày hội việc làm - HUIT Talent Day 2026". Có 78 doanh nghiệp với 120 gian hàng, bàn tư vấn cùng hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng, gồm vị trí thực tập và việc làm chính thức. Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm vẫn được trao cơ hội việc làm, mức lương khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Tại đây, doanh nghiệp tuyển dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế - quản trị, kỹ thuật - công nghệ, công nghệ thực phẩm, ngôn ngữ, dịch vụ, du lịch, nhà hàng - khách sạn..., phù hợp với định hướng đào tạo của 16 khoa trong trường.

Sinh viên quét mã QR tìm hiểu thông tin doanh nghiệp Ảnh: Phan Diệp

Doanh nghiệp đến tận trường tuyển dụng sinh viên

TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Ngày hội việc làm không chỉ là cầu nối giúp sinh viên tiếp cận việc làm thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn để doanh nghiệp thu hút nhân tài, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược, bền vững cùng nhà trường".

Cụ thể, Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành (tỉnh Tây Ninh) chuyên về nhuộm và hoàn tất vải có nhu cầu tuyển dụng sinh viên mới ra trường, thực tập thuộc các ngành như: quản trị kinh doanh, kinh doanh, xuất nhập khẩu, kỹ thuật điện và kỹ thuật hóa (hóa nhuộm).

Sinh viên trao đổi với nhà tuyển dụng Ảnh: Phan Diệp

Với sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, lương khởi điểm từ 10 - 11 triệu đồng/tháng. Sinh viên thực tập được hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng, được hưởng các chế độ quà tặng, thưởng... như nhân viên chính thức vào các dịp lễ, tết.

Trực tiếp tư vấn cho sinh viên tại ngày hội việc làm, chị Trần Ngọc Anh, bộ phận tuyển dụng công ty cho biết: "Các bạn có sự tự tin, khả năng ngoại ngữ, chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm từ năm nhất, năm hai. Công ty cần nguồn nhân lực trẻ, chất lượng nên sau thời gian thử việc, cơ hội trở thành nhân viên chính thức lên đến 99%".

Không cần kinh nghiệm nhưng phải trau dồi kỹ năng mềm

Bà Đỗ Thị Truyền, bộ phận tuyển dụng Công ty cổ phần sữa Đà Lạt (Dalatmilk) cho biết đơn vị đang t uyển dụng khối ngành công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học, điện - điện tử, tự động hóa làm việc tại nhà máy sữa và trang trại chăn nuôi công nghệ cao ở Lâm Đồng.

Bà Truyền cho biết công ty tạo điều kiện cho sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc. Thu nhập khởi điểm từ 10 - 12 triệu đồng/tháng, gồm phụ cấp ăn uống, đi lại và hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa.

Nhưng bên cạnh chuyên môn, kỹ năng thực hành, sinh viên cần trau dồi thêm kỹ năng mềm, tiếng Anh để tăng lợi thế cạnh tranh.

Ngày hội việc làm ghi nhận hơn 15.000 lượt sinh viên tham gia ứng tuyển, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và trải nghiệm quy trình phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp Ảnh: Phan Diệp

Ông Tuấn Anh, Phó phòng Lao động và Tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục và đầu tư con đường thành công (Eduwing Global) - chuyên về thực tập và lao động Đức, cho biết: "Sinh viên hiện nay c ó sự chủ động, khao khát tìm hiểu và có ước mơ nghề nghiệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, qua trao đổi trực tiếp tại ngày hội, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều em chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, chưa biết bản thân sẽ "về đâu" sau khi tốt nghiệp".

Theo ông Tuấn Anh, sinh viên của HUIT có nhiều cơ hội để sang Đức làm việc và định cư, với thế mạnh ở các ngành công nghệ thực phẩm, quản trị nhà hàng - khách sạn, quản trị du lịch và lữ hành.

Do đó, ông cũng tư vấn cho sinh viên nên chủ động xin làm việc tại doanh nghiệp từ năm nhất, năm hai, chấp nhận lương thấp, để tích lũy kinh nghiệm ghi vào hồ sơ ứng tuyển.

Ông Tuấn Anh tư vấn cho sinh viên về cơ hội lao động, định cư tại Đức Ảnh: Phan Diệp

Tân sinh viên Đặng Trọng, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho biết bản thân xác định sẽ phục vụ khách hàng quốc tế trong tương lai. Do đó, ngoài kiến thức chuyên môn ở trường, Trọng mong muốn tìm hiểu về văn hóa, con người, ẩm thực của các nước trên thế giới.

"Ngày hội việc làm cho em cơ hội trao đổi, trò chuyện với các doanh nghiệp trong ngành du lịch để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng của họ. Em sẽ xây dựng lộ trình học tập rõ ràng, bắt đầu tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp sớm thay vì đợi đến khi gần ra trường", Trọng nói.