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    Thời sựDân sinh

    Trường cao đẳng nghề TP.HCM sắp có ký túc xá 402 tỉ đồng

    Phan Diệp
    Phan Diệp
    Sáng 2.10, Trường cao đẳng nghề TP.HCM khởi công dự án xây dựng mới ký túc xá ở cơ sở 2, vốn đầu tư 402 tỉ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

    Trường cao đẳng nghề TP.HCM nằm trong số những trường đào tạo nghề trọng điểm, chất lượng cao của thành phố. Hằng năm, nhà trường tiếp nhận số lượng lớn học sinh - sinh viên nhập học. Đặc biệt là những trường hợp ở các tỉnh xa đến học tập, có nhu cầu lớn về chỗ ở tiện nghi, an toàn.

    Ông Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề TP.HCM cho biết: "Đây cũng là trăn trở lớn của ban giám hiệu trong những năm qua. Do đó, dự án xây dựng thêm ký túc xá là món quà thiết thực, giải quyết nguyện vọng, thiết tha của tập thể thầy và trò nhà trường".

    Trường Cao đẳng nghề TP.HCM sắp có ký túc xá hiện đại, kinh phí 402 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Ông Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công dự án xây mới ký túc xá

    Ảnh: Phan Diệp

    Nối tiếp thành công của cơ sở 1 và cơ sở 2 (giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành từ năm 2021), giai đoạn 2 sẽ xây dựng ký túc xá mới. Ngay trong lễ khởi công, nhà trường hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cùng các đơn vị nhà thầu.

    Trường sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về không gian, mặt bằng và an ninh trật tự để quá trình thi công diễn ra an toàn và hoàn thành đúng tiến độ.

    Trường Cao đẳng nghề TP.HCM sắp có ký túc xá hiện đại, kinh phí 402 tỉ đồng - Ảnh 2.

    Lễ khởi công dự án vào sáng 2.10

    Ảnh: Phan Diệp

    Ông Nguyễn Định Sự, Trưởng ban điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, cho biết công trình ký túc xá của Trường cao đẳng nghề TP.HCM có tổng mức đầu tư 402 tỉ đồng.

    Công trình chính gồm 1 tầng hầm, 6 tầng nổi và sân thượng, tổng diện tích sàn khoảng 10.400 m2. Tầng trệt có sảnh chính, khu hành chính, nhà lưu trú, phòng bảo vệ, y tế, phòng tập thể thao, ca nhạc và nhà ăn tập thể/sinh hoạt cộng đồng khoảng 330 chỗ cho giáo viên và sinh viên. Quy mô phòng ở cho sinh viên là 6 người/phòng, có khu vệ sinh riêng.

    Ngoài ra, còn có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: cổng, tường rào, sân bãi, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước… cùng trang thiết bị văn phòng, y tế và thiết bị dạy nghề.

    Trường Cao đẳng nghề TP.HCM sắp có ký túc xá hiện đại, kinh phí 402 tỉ đồng - Ảnh 3.

    Ông Nguyễn Định Sự cho biết dự án có tổng mức đầu tư 402 tỉ đồng

    Ảnh: Phan Diệp

    Ban quản lý cam kết quản lý chặt chẽ tiến độ và chất lượng; phối hợp các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát triển khai đúng thiết kế, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các bên quyết tâm hoàn thành và đưa công trình vào vận hành dự kiến vào ngày 15.12.2027, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước.

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