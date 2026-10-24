Đề xuất cấp thẻ văn hóa quốc gia cho học sinh, sinh viên, người nghèo

Sáng 24.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình về dự án luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh ẢNH: QUOCHOI.VN

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Trong đó, học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và đối tượng chính sách khác sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ thông qua thẻ văn hóa quốc gia.

Thẻ văn hóa quốc gia được quản lý, sử dụng trên hệ thống thống nhất toàn quốc; chính sách hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa của địa phương thông qua thẻ văn hóa quốc gia được tích hợp trên hệ thống này.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia; phương thức xác định và cấp mức hỗ trợ, thanh toán, quyết toán, thu hồi kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; việc kết nối, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu phục vụ quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia.

Cho ý kiến thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận định luật Phát triển công nghiệp văn hóa là dự án luật xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung cơ chế, chính sách đặc thù, tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trên nhiều lĩnh vực.

Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục bổ sung, đánh giá đầy đủ nguồn kinh phí và nguồn nhân lực dự kiến thực hiện các chính sách mới.

Riêng về đề xuất liên quan đến thẻ văn hóa quốc gia, ủy ban đề nghị đánh giá nguồn kinh phí chi trả để hỗ trợ đối tượng được cấp thẻ, chi phí vận hành thẻ, số lượng người dự kiến được cấp thẻ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh ẢNH: QUOCHOI.VN

Hoàn 100% VAT cho đoàn làm phim nước ngoài quay tại Việt Nam

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo luật, là quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng bối cảnh tại Việt Nam làm phim có thể được hoàn 100% thuế giá trị gia tăng khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

Điều kiện được hoàn thuế là tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

Đồng thời, việc hoàn thuế chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam.

Cụ thể gồm: dịch vụ sản xuất phim, sử dụng bối cảnh quay phim, nhân lực, thuê hoặc sử dụng thiết bị kỹ thuật, hàng hóa, vật tư và dịch vụ hợp pháp khác phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim hoạt hình, phim kết hợp nhiều loại hình.

Dự thảo còn đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số, công nghiệp văn hóa chất lượng cao thuộc các trường hợp theo quy định.

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động của việc giảm thu ngân sách từ các chính sách miễn thuế và hoàn thuế trong mối liên hệ với khả năng cân đối ngân sách trung ương.

Đồng thời, đề nghị xác định nguyên tắc hoặc khung, trần mức hoàn thuế và bảo đảm đồng bộ với các luật về thuế đang trình Quốc hội.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hoàn thuế cho lĩnh vực âm nhạc, sản phẩm âm nhạc có sử dụng bối cảnh tại Việt Nam.