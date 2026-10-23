Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trên quy mô toàn quốc

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân.

Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc trong tháng 11 ẢNH: KHÁNH HÒA

Ưu tiên công nhân tại các khu công nghiệp

Theo hướng dẫn, từ năm nay, Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức hằng năm vào tháng 11, tập trung cao điểm trong tuần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18 - 24.11).

Hoạt động được triển khai rộng khắp tại các địa phương, ngành, đơn vị, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố; công đoàn ngành T.Ư và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ít nhất một hoạt động quy mô cấp tỉnh, ngành.

Tại những địa phương có ít công nhân lao động, các cấp công đoàn có thể phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức kết hợp với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả.

Các hoạt động trong ngày hội được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, ngành nghề và doanh nghiệp. Trong đó, công đoàn chú trọng nhóm công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư và người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ.

Người lao động sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, trò chơi dân gian, thể thao quần chúng và trải nghiệm các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, di sản.

Các cấp công đoàn cũng được khuyến khích vận động đơn vị văn hóa, thể thao áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé hoặc ưu đãi dịch vụ cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh hoạt động giải trí, ngày hội còn gắn với tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần; tuyên truyền phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng lối sống lành mạnh.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng "Không gian văn hóa công nhân" tại doanh nghiệp, tạo nơi sinh hoạt văn hóa, đọc sách, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của tổ chức công đoàn.

Ngày hội cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Bắc Ninh

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2026, chương trình cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 21.11, tại TP.Bắc Ninh, với khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động và người dân tham gia trực tiếp, cùng khoảng 10.000 người theo dõi trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Chương trình dự kiến có các hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, tham quan di sản, khám và tư vấn sức khỏe, tuyên truyền an toàn lao động, hiến máu nhân đạo và biểu diễn nghệ thuật phục vụ công nhân.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tổ chức ngày hội nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; thúc đẩy xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.