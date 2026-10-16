Món quà 20.10 đặc biệt dành cho nữ công nhân môi trường TP.HCM

Sáng 16.10, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) tổ chức chương trình họp mặt nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026), hướng tới kỷ niệm 51 năm thành lập công ty (10.11.1975 - 10.11.2026).

Những nhọc nhằn của nữ công nhân môi trường

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Citenco, cho biết công ty hiện có khoảng 337 nữ cán bộ, công nhân viên.

Theo ông Thái, công việc trong ngành vệ sinh môi trường vốn nhiều cực nhọc, đặc biệt ở khối lao động trực tiếp. Với nữ công nhân môi trường, sau giờ làm còn là trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái.

Chương trình là dịp để nữ lao động Citenco giao lưu, chia sẻ và gắn kết với đồng nghiệp nhân ngày 20.10

ẢNH: CTV

"Với công việc trong ngành vệ sinh môi trường, đàn ông cực một thì phụ nữ cực hai, ba", ông Thái chia sẻ và đánh giá những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, đồng thời chu toàn việc gia đình của chị em là điều đáng trân trọng, biểu dương.

Ông Thái cũng cho rằng việc tôn vinh phụ nữ cần được quan tâm thường xuyên. Lãnh đạo công ty luôn chú trọng đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là lao động nữ. "Công việc của mình tuy thầm lặng nhưng không có nghĩa là xã hội không ghi nhận", ông động viên các chị em.

Ông Phan Hồng Thái ghi nhận những đóng góp thầm lặng của nữ lao động môi trường ẢNH: CTV

Bữa tiệc 5 sao và lời nhắn yêu thương bản thân

Bà Đặng Thị Hồng Phượng, Trưởng ban Nữ công Citenco, gửi đến chị em thông điệp: "Phụ nữ không chỉ xứng đáng được yêu thương mà còn phải biết yêu thương mình".

Theo bà Phượng, để mang đến thêm niềm vui cho nữ cán bộ, công nhân viên, Ban Nữ công đề xuất tổ chức tiệc liên hoan tại nhà hàng 5 sao trong chương trình họp mặt năm nay.

Bữa tiệc được xem như món quà, phần thưởng dành cho chị em sau những nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Qua đó, mọi người có dịp cùng ngồi lại, thưởng thức bữa ăn, trò chuyện và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên đồng nghiệp.

Công đoàn Citenco tổ chức họp mặt, tặng quà tri ân nữ cán bộ, công nhân viên nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

ẢNH: CTV

Ông Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Citenco, cho biết nữ lao động tại đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường phải đối mặt với nhiều vất vả, đồng thời gánh vác trách nhiệm làm mẹ, chăm lo gia đình.

Ghi nhận những đóng góp ấy, Công đoàn Citenco phối hợp lãnh đạo công ty tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho nữ lao động. Những hoạt động trong buổi họp mặt cũng là lời cảm ơn dành cho sự cống hiến, nỗ lực của chị em.

Ông Cao Văn Tuấn gửi lời tri ân đến nữ cán bộ, công nhân viên tại chương trình ẢNH: CTV

Thông qua chương trình, Công đoàn Citenco mong muốn tạo cơ hội để nữ công nhân môi trường giao lưu, chia sẻ, nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết đồng nghiệp. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", để nữ cán bộ, công nhân viên phát huy vai trò trong sự phát triển của đơn vị.