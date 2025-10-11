Đà Nẵng: Điều tra vụ tài xế tử vong khi xe ben rơi xuống biển

Ngày 11.10, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 tài xế xe ben tử vong khi làm việc trong công trình thuộc cảng Tiên Sa.

Trước đó, Viện KSND khu vực 2 đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa. Nạn nhân là anh L.X.Q. 34 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện sống cùng vợ và con gái nhỏ tại P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 ngày 6.10, anh Q. điều khiển xe tải BS 43C - 285.63 của Công ty Codaco (đơn vị thi công san lấp mặt bằng cho dự án tại cảng Tiên Sa - PV) để đổ đất san lấp thì bất ngờ xe tải trượt xuống biển.

Lực lượng chức năng phát hiện và đưa thi thể tài xế xe ben lên bờ tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) sau hơn 2 ngày mất tích ẢNH: Đ.X.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày (6.10), khi không thấy tín hiệu định vị phương tiện, quản lý công ty kiểm tra hệ thống camera và phát hiện vụ việc. Xe tải sau đó được trục vớt nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Đến ngày 8.10, thi thể anh Q. được lực lượng tìm kiếm phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3.

Kết quả khám nghiệm cho thấy khoang mũi và miệng nạn nhân chảy nhiều dịch máu, bên ngoài không phát hiện tổn thương xương sườn, xương ức, hộp sọ, khớp tay và chân. Cơ quan chức năng đã thu mẫu máu, mổ tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong và làm rõ các tình tiết liên quan phục vụ công tác điều tra.