Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đà Nẵng: Điều tra vụ tài xế tử vong khi xe ben rơi xuống biển
Video Thời sự

Đà Nẵng: Điều tra vụ tài xế tử vong khi xe ben rơi xuống biển

Huy Đạt
Huy Đạt
11/10/2025 22:33 GMT+7

Sau vụ xe ben bất ngờ trượt xuống biển trong lúc san lấp mặt bằng tại công trình cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng), thi thể tài xế đã được phát hiện tại khu vực gần cầu cảng và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 11.10, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 tài xế xe ben tử vong khi làm việc trong công trình thuộc cảng Tiên Sa.

Trước đó, Viện KSND khu vực 2 đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa. Nạn nhân là anh L.X.Q. 34 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện sống cùng vợ và con gái nhỏ tại P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 ngày 6.10, anh Q. điều khiển xe tải BS 43C - 285.63 của Công ty Codaco (đơn vị thi công san lấp mặt bằng cho dự án tại cảng Tiên Sa - PV) để đổ đất san lấp thì bất ngờ xe tải trượt xuống biển.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện và đưa thi thể tài xế xe ben lên bờ tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) sau hơn 2 ngày mất tích

ẢNH: Đ.X.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày (6.10), khi không thấy tín hiệu định vị phương tiện, quản lý công ty kiểm tra hệ thống camera và phát hiện vụ việc. Xe tải sau đó được trục vớt nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Đến ngày 8.10, thi thể anh Q. được lực lượng tìm kiếm phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3.

Kết quả khám nghiệm cho thấy khoang mũi và miệng nạn nhân chảy nhiều dịch máu, bên ngoài không phát hiện tổn thương xương sườn, xương ức, hộp sọ, khớp tay và chân. Cơ quan chức năng đã thu mẫu máu, mổ tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong và làm rõ các tình tiết liên quan phục vụ công tác điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn xe tải Đà Nẵng Cảng Tiên Sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận