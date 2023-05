Đà Nẵng: Điều tra vụ trộm cắp trị giá hơn 1,3 tỉ đồng ở tiệm cầm đồ

Ngày 20.5, Công an Q.Liên Chiểu cho biết đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn tại một tiệm cầm đồ. Số tài sản bị trộm trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.



Trước đó, sáng 18.5, anh Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) đến tiệm cầm đồ của mình tại địa chỉ số 62 đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc) thì phát hiện tiệm cầm đồ bị "đạo chích" đột nhập, trộm cắp gần như toàn bộ tài sản có giá trị.

Theo anh Cường, đêm 17.5, ảnh khóa cửa tiệm cầm đồ cẩn thận và ra về. Ban đêm không người trông coi bảo vệ tiệm.

Qua kiểm tra, chủ tiệm cầm đồ khai báo tài sản bị mất gồm 80 điện thoại di động các loại, 20 lượng vàng, 1 nhẫn kim cương cùng 80 triệu đồng tiền mặt. Theo ước tính, tổng tài sản trị giá khoảng hơn 1,3 tỉ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, cùng công an các địa phương vào cuộc, truy xét nghi can.

Bắt nghi can đột nhập kho hàng trộm tài sản

Trước đó, rạng sáng 14.5, kho chứa hàng hóa, trang thiết bị xây dựng của ông Bùi Phúc Thu (50 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc) trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Khánh Bắc) cũng bị trộm đột nhập.

Hoàng Xuân Bình và kềm cộng lực phá khóa NGUYỄN TÚ

Công an P.Hòa Khánh Bắc phối hợp Công an Q.Liên Chiểu điều tra và ngay trong sáng 14.5 đã bắt được Hoàng Xuân Bình (24 tuổi, ngụ H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) khi đang mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.



Bình khai nhận, đã dò la, theo dõi kho hàng trên nhiều ngày trước đó, phát hiện ban đêm không người trông coi kho nên từ 2 đến 5 giờ ngày 14.5, Bình dùng kềm cộng lực cắt 2 ổ khóa.

Bình đột nhập vào kho, trộm cắp 1 máy bơm, 15 cây đà chống, 22 tấm tôn, tổng giá trị tài sản là 18,5 triệu đồng.