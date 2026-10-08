Đà Nẵng điều xe thiết giáp và lực lượng túc trực ứng phó mưa lũ

Ngày 8.10, trước tình hình mưa lũ ở thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố họp khẩn, triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng họp khẩn trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và chia cắt ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, từ ngày 8.10, đơn vị kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 người đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó mưa lũ tại các địa bàn được phân công.

Các tổ công tác được bố trí sở chỉ huy tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885. Riêng tổ số 5 bố trí tại Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn và Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc.

Các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị hiệp đồng để nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị bám sát địa bàn, sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai ẢNH: QUANG CƯỜNG

Cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thành lập 3 đội cứu nạn cứu hộ, mỗi đội gần 20 người, được trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết. Hai tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm tổ trưởng.

Đáng chú ý, xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi xuất hiện tình huống phức tạp, cần phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt.

Xe thiết giáp lội nước được điều động, sẵn sàng tham gia cứu nạn cứu hộ tại những khu vực ngập sâu, chia cắt

ẢNH: CTV

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động dự kiến các tình huống có thể xảy ra, bố trí lực lượng ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét và sạt lở đất. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa; lực lượng biên phòng phối hợp triển khai công tác cứu nạn cứu hộ tại khu vực ven biển.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cập nhật, báo cáo tình hình 2 giờ/lần, và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất nhằm bảo đảm công tác chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện được thực hiện kịp thời, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.