Đà Nẵng: Dọa tung video nhạy cảm, ép bạn gái cũ quan hệ tình dục

Huy Đạt
Huy Đạt
25/02/2026 20:34 GMT+7

Bị chia tay, nam thanh niên 20 tuổi dùng các video nhạy cảm quay trong thời gian yêu đương để đe dọa, ép bạn gái cũ tiếp tục quan hệ tình dục.

Ngày 25.2, Công an phường Điện Bàn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.N (20 tuổi, ở xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “cưỡng dâm” khi ép bạn gái cũ quan hệ tình dục.

Dọa tung video nhạy cảm, nam thanh niên ép bạn gái cũ quan hệ tình dục- Ảnh 1.

N.V.N, nghi phạm dùng video nhạy cảm để ép buộc bạn gái cũ quan hệ tình dục

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 45 ngày 24.2, Công an phường Điện Bàn kiểm tra phòng 2xx của một nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện, bắt quả tang N.V.N đang có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X (19 tuổi, ở phường Điện Bàn).

Qua đấu tranh, N.V.N khai cuối năm 2023 có quan hệ tình cảm và chị L.T.X nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong quá trình này, N.V.N đã lén quay lại các video nhạy cảm.

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2.2026 đến nay, để buộc chị L.T.X tiếp tục quan hệ tình dục, N.V.N nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình nạn nhân nếu không đồng ý gặp mặt. 

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị L.T.X miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của N.V.N. Bằng thủ đoạn trên, N.V.N đã 2 lần ép buộc chị L.T.X quan hệ trái ý muốn. 

Đến chiều 24.2, khi N.V.N tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng ép tại nhà nghỉ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật tạm giữ gồm một điện thoại di động của N.V.N (nghi dùng để lưu giữ các video nhạy cảm) cùng một số vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

