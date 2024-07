Đà Nẵng đón thời cơ vàng bứt phá

Mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái du lịch

Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng vừa được Quốc hội bấm nút thông qua trong kỳ họp cuối tháng 6, với tỷ lệ 93% đại biểu tán thành.

Đà Nẵng là trung tâm giao thương sầm uất, có nền văn minh thương mại lâu đời Nguyễn Tú

"Cái gật đầu" của Quốc hội khiến không chỉ chính quyền TP.Đà Nẵng mà rất nhiều chuyên gia kinh tế đều thở phào nhẹ nhõm bởi trước đó, kinh tế Đà Nẵng được nhận định là đang chững lại, ảm đạm, chưa phát triển tương xứng tiềm năng và vị thế của một "thủ phủ" kinh tế miền Trung, phần lớn do nút thắt về cơ chế. Nói như Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, việc cho phép thực hiện cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù sẽ là cơ hội để Đà Nẵng bứt phá, là "lò xo bật" để Đà Nẵng phát triển tốt. Trong đó, việc cho phép Đà Nẵng thí điểm thành lập khu thương mại tự do; thí điểm thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm trung tâm logistics và trong khu thương mại tự do... kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong việc phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư cho Đà Nẵng.

Hơn 30 năm gắn bó với ngành du lịch Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, không giấu nổi niềm hứng khởi khi nói về kỳ vọng của ngành du lịch "TP sông Hàn" trong thời gian tới. Theo ông Dũng, thực chất Đà Nẵng đã là một trung tâm du lịch mạnh của cả nước cũng như trong khu vực. Thời gian qua, ngành du lịch TP với sự hỗ trợ rất quan trọng của các doanh nghiệp lớn đã giúp Đà Nẵng hình thành nên thương hiệu du lịch đặc trưng.

Nơi đây có nền kinh tế đêm phát triển bậc nhất cả nước với những show diễn, lễ hội về đêm, chợ đêm mua sắm, ẩm thực được Michelin vinh danh (cùng với Hà Nội, TP.HCM); Đà Nẵng là thành phố của lễ hội và sự kiện khi có Lễ hội Pháo hoa quốc tế, có các show diễn lớn trên đỉnh Bà Nà… Đặc biệt, hệ thống cơ sở lưu trú của Đà Nẵng cũng hoàn chỉnh. Toàn TP có trên dưới 50.000 phòng khách sạn, ngang với những trung tâm du lịch lớn trong khu vực như Bali, Phuket, Hải Nam…

"Hơn hết, số lượng phòng hạng sang vượt cả 2 TP lớn là Hà Nội và TP.HCM, vươn lên cùng Nha Trang đứng đầu cả nước. Đây là nền tảng nguồn lực rất lớn để Đà Nẵng dễ dàng hấp thụ các cơ chế mới, chính sách mới, triển khai thêm rất nhiều hướng khai thác cho du lịch đột phá bền vững", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, việc thành lập khu thương mại tự do, trong đó có khu phi thuế quan, sẽ mở cơ hội cho Đà Nẵng có thêm những sản phẩm du lịch rất độc đáo, hấp dẫn, đặc biệt dành cho du khách cao cấp như những khu factory outlet, khu cửa hàng miễn thuế lớn… Đây là mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái mua sắm, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm cho du lịch Đà Nẵng. Cùng với đó, các dịch vụ, ngành công nghiệp như logistics, sản xuất thông minh, kho hàng, kho vận, xuất nhập khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ sẽ càng tiếp thêm năng lực cho ngành du lịch.

"Nếu như giai đoạn những năm 2017 - 2019, 85% du khách quốc tế đến Đà Nẵng là từ Hàn Quốc, Trung Quốc thì bây giờ chỉ còn trên dưới 50%. Các dòng khách từ Đông Nam Á, châu Úc, Ấn Độ đang tăng trưởng rất tốt và với cơ chế, chính sách mới, Đà Nẵng sẽ có cơ hội thu hút thêm nhiều nguồn khách có khả năng chi tiêu cao, khách sang trọng, du lịch MICE… Du lịch nói riêng và kinh tế Đà Nẵng nói chung sẽ bước qua giai đoạn phát triển mới với những dự án mới, nguồn lực mới bền vững", ông Cao Trí Dũng kỳ vọng.

Dư địa bứt phá rất lớn

Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân) chia sẻ có lần ông đã thử tìm hiểu trên mạng với câu hỏi "Tại sao Đà Nẵng?", kết quả có gần 110 triệu lượt tìm kiếm. Riêng chi tiết này kích thích sự tò mò, tìm hiểu của những người làm kinh tế rất lớn. Rằng vùng đất đó có gì hấp dẫn để nhiều người quan tâm đến như vậy? Có những bài tổng hợp chi tiết về 14 lý do tại sao đó là nơi đáng sống, tại sao phải đến Đà Nẵng khi đến VN... Mới đây, một ứng dụng đặt phòng khách sạn lớn cũng công bố cái tên Đà Nẵng được tìm kiếm nhiều nhất trong mấy tháng hè.

Khu du lịch Bà Nà Hills - nơi luôn có những chương trình biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước hấp dẫn du khách

"Nói như vậy để thấy sự hấp dẫn rất kỳ lạ của vùng đất này mà không dễ gì có tại những nơi khác. Theo tôi, do địa thế vừa có sân bay quốc tế, đường sắt, có cảng công, cảng biển, nằm trong khu vực trung tâm mà trong bán kính từ 30 - 200 km đều có di sản văn hóa thế giới, Đà Nẵng hấp lực nhiều là vậy. Rõ ràng đây là những tiềm năng lớn để TP thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm thương mại tự do khu vực. Khu thương mại tự do không phải là mô hình mới đối với thế giới, nhưng với VN, cụ thể là Đà Nẵng, lại có tác động quan trọng đối với phát triển kinh tế vùng và với cả nước.

Đây là mô hình và cơ chế mới huy động đáng kể nguồn lực con người, tài chính, cơ sở hạ tầng, chính sách... tạo sức lan tỏa thương mại, đầu tư, tiền tệ cả trong nước, khu vực và toàn cầu. Đà Nẵng từng là một thương cảng quan trọng hàng đầu thời kỳ Pháp thuộc và tầm quan trọng đó vẫn được duy trì đến hiện tại. Cùng cơ sở vật chất, tốc độ đô thị hóa, trình độ văn minh thương mại, tư duy làm kinh tế, tác phong công nghiệp, dịch vụ… đồng bộ tại đây sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho TP bứt phá", PGS-TS Nguyễn Thường Lạng phân tích.

PGS-TS Nguyễn Thường Lạng lưu ý một khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ là nơi để giao thương hàng hóa, hay sản xuất do lợi thế cảng biển mà phải xác định đây là nơi để khách du lịch lẫn người nước ngoài tìm đến để giải trí, tiêu tiền, mua sắm quanh năm. Vì vậy, nên có cơ chế bảo vệ lợi ích, khuyến khích thương mại tự do theo tiêu chuẩn mới về xanh hóa, số hóa, bền vững gắn với đô thị thông minh và kết nối thuận lợi với các trung tâm thương mại khu vực và thế giới như Hồng Kông, Singapore, châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ… Thứ hai, cần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của một khu thương mại tự do hiện đại, thông minh, bền vững cả về chuỗi cung ứng, hệ thống ngân hàng, dịch vụ tài chính, logistics, dịch vụ giải trí, công trình văn hóa hiện đại phù hợp với sự đa dạng quốc tịch; kết nối hạ tầng công nghệ hiện đại, phải liên kết, có các khu nhà ở cao cấp dành cho giới thu nhập cao, giới chuyên gia và tiện ích đẳng cấp hàng đầu thế giới…

Chuyên gia tư vấn chiến lược Đỗ Hòa góp ý muốn du khách đến Đà Nẵng rút hầu bao tiêu tiều, phải có khu sản xuất hàng hóa tại chỗ để có thể phát triển tối ưu cho khu thương mại tự do, giảm chi phí logistics ở mức thấp nhất có thể. "Đà Nẵng là hạt nhân phát triển kinh tế của vùng, nhưng các khu vực lân cận cũng đang đẩy mạnh thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư… Đà Nẵng cần tận dụng tối đa cơ hội này để phát triển đột phá hơn", ông Hòa gợi ý.