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    Đà Nẵng động thổ xây điểm trường tiểu học từ nguồn tài trợ 50 tỉ đồng

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Công trình điểm trường của Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên ở phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) được tài trợ 50 tỉ đồng, động thổ xây dựng sáng 6.11, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2027.

    Sáng 6.11, UBND phường Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DACINCO tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây mới điểm trường của Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (điểm trường), với tổng giá trị tài trợ xây lắp 50 tỉ đồng.

    Dự lễ có ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT; lãnh đạo địa phương, đại diện nhà tài trợ, giáo viên và phụ huynh học sinh.

    Động thổ xây mới điểm trường tiểu học Ngô Sĩ Liên trị giá 50 tỉ đồng- Ảnh 1.

    Phối cảnh điểm trường của Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên quy mô gồm khối nhà 5 tầng cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ đồng bộ

    ẢNH: DACINCO

    Công trình được xây dựng tại lô đất A1-2, đường Trương Công Huấn - Đào Ngọc Chua (thuộc khu dân cư phía nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Liên Chiểu).

    Theo phương án thiết kế, điểm trường dự kiến có khối nhà 5 tầng, bố trí 15 phòng học tại các tầng 2, 3 và 4. Tầng 1 gồm sảnh đa năng, phòng y tế, phòng bơm; tầng 5 bố trí thư viện, phòng nghỉ, phòng hội đồng giáo viên, kho, khu vệ sinh. Ngoài ra, công trình có các hạng mục phụ trợ như sân trường, nhà xe, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

    Động thổ xây mới điểm trường tiểu học Ngô Sĩ Liên trị giá 50 tỉ đồng- Ảnh 2.

    Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và nhà tài trợ thực hiện động thổ dự án xây Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (điểm trường)

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Theo báo cáo của nhà trường, Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên hiện có 3.191 học sinh với 73 lớp, học tập tại cơ sở chính và các điểm trường. Cơ sở vật chất còn thiếu phòng học, phòng chức năng, một số lớp chưa thể tổ chức học 2 buổi/ngày.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống trường lớp. Vì vậy, xây dựng điểm trường mới là nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm áp lực về sĩ số, cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, học sinh địa phương.

    Động thổ xây mới điểm trường tiểu học Ngô Sĩ Liên trị giá 50 tỉ đồng- Ảnh 3.

    Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận sự đồng hành của Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DACINCO thông qua khoản tài trợ 50 tỉ đồng. Đồng thời, đề nghị UBND phường Liên Chiểu phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà tài trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Các đơn vị tư vấn, thi công cần bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ quy định.

    Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DACINCO, cho biết doanh nghiệp cam kết tài trợ 50 tỉ đồng và trực tiếp tổ chức thi công công trình. Đơn vị sẽ bố trí nhân lực, máy móc, vật tư, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện.

    Động thổ xây mới điểm trường tiểu học Ngô Sĩ Liên trị giá 50 tỉ đồng- Ảnh 4.

    Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DACINCO, phát biểu tại chương trình

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng DACINCO dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình cho phường Liên Chiểu trong năm 2027, phấn đấu đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028.

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