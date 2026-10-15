Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) 40 năm ghi dấu trên bản đồ giáo dục mũi nhọn

Ngày 15.10, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (15.10.1986 - 15.10.2026). Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết giai đoạn 1981 - 1986, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức những lớp chuyên đầu tiên, học tạm tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Kết quả tích cực tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đã tạo tiền đề cho việc thành lập trường chuyên.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2 từ phải qua) tặng Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường ẢNH: N.H.H

Ngày 4.4.1986, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập Trường Năng khiếu cấp 2 và cấp 3 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến ngày 15.10.1986, trường khai giảng khóa đầu tiên với 38 cán bộ, giáo viên và 58 học sinh.

Trải qua 40 năm, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục chất lượng cao. Việc đưa cơ sở mới vào sử dụng từ năm học 2003 - 2004 tạo điều kiện để nhà trường tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đến nay, nhà trường đạt 1.538 giải học sinh giỏi quốc gia, 40 giải Olympic và khoa học kỹ thuật cấp quốc tế, khu vực, cùng hơn 15.000 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Từ mái trường này, hơn 500 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng nhiều chuyên gia, trí thức đã trưởng thành, đóng góp cho đất nước, ghi dấu trên bản đồ giáo dục mũi nhọn.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo Sở GD- ĐT thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng nhà trường ẢNH: N.H.H

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong 40 năm qua.

Bà Thuận nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vai trò nòng cốt trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đà Nẵng và cả nước.

Thời gian tới, nhà trường định hướng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, hướng đến phát triển toàn diện cho học sinh.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng trao Cờ ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường; Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho tập thể trường. Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.