Cô giáo Cơ Tu trở về làng gieo chữ: 'Nhìn học trò tôi nhớ mình ngày trước'

Trao lại những con chữ cho quê hương Cơ Tu

Chiều 12.10, tại Trường tiểu học Trưng Nữ Vương, tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến, người Cơ Tu được nhắc đến trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 khiến nhiều người xúc động.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến được tuyên dương tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Cô Luyến là một trong 34 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương toàn quốc trong chương trình năm nay. Tuổi thơ của cô Luyến gắn với những con đường quen thuộc, mái nhà nhỏ và những câu chuyện của bà con nơi bản làng Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang cũ).

Ngày còn nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô Luyến luôn nhớ hình ảnh những thầy cô giáo tận tâm, kiên trì dạy học trò từng con chữ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến trở về quê hương Tà Lang - Giàn Bí gieo chữ cho những học trò người Cơ Tu ẢNH: CTV

"Chính những người thầy, người cô ấy giúp tôi hiểu rằng học tập là con đường mở rộng ước mơ, mang đến cơ hội thay đổi cuộc sống. Những ký ức ấy đã theo tôi trên hành trình trưởng thành, để rồi khi trở thành giáo viên tôi trở về nơi mình đã lớn lên để dạy học. Nay nhìn học trò tôi nhớ mình ngày trước", cô Luyến tâm sự.

Đứng lớp ở vùng đồng bào Cơ Tu, cô Luyến gặp những học trò có hoàn cảnh và khả năng khác nhau. Có em còn rụt rè, có em chưa thật sự tự tin khi sử dụng tiếng Việt, có em gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Hiểu những trở ngại ấy bởi từng trải qua tuổi thơ tương tự, cô Luyến cố gắng gần gũi, trò chuyện và động viên để các em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Cô Luyến tâm sự: "Niềm vui của giáo viên không nhất thiết đến từ những thành quả lớn lao. Đó có thể là khi một học sinh hôm qua còn chưa đọc được một câu, hôm nay đã tự tin đọc bài; khi một em mạnh dạn giơ tay phát biểu, hay lúc các em biết giúp đỡ nhau, lễ phép với thầy cô và yêu thương bạn bè".

Từng là cô học trò lớn lên giữa những khó khăn của bản làng, cô Luyến thấu hiểu và luôn cố gắng gần gũi, động viên học trò ẢNH: CTV

Những thay đổi nhỏ ấy trở thành động lực để cô Luyến tiếp tục gắn bó với nghề giáo. Bởi phía sau mỗi bài học, cô mong học trò không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trưởng thành trong cách ứng xử, biết sẻ chia và trân trọng những giá trị quanh mình. Là người con Cơ Tu, cô Luyến cũng mong muốn học sinh vừa học tốt, vừa biết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Với cô Luyến, Tà Lang - Giàn Bí không đơn thuần là nơi các em sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống và tình cảm đáng tự hào. Cô Luyến cho biết mong nhà trường, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm đến học sinh vùng đồng bào dân tộc, để các em có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Về phần mình, cô Luyến sẽ tiếp tục học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chuyên môn và dành nhiều tình yêu thương hơn cho học trò.

"Tôi đã từng nhận những con chữ từ quê hương, thì hôm nay tôi sẽ cố gắng trao lại những con chữ ấy cho thế hệ học trò của quê hương mình", cô Luyến bày tỏ.

Tiếp sức để lớp học reo vui

Câu chuyện của cô Luyến được lan tỏa trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD - ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Triển khai từ năm 2015, chương trình bước sang năm thứ 12, tiếp tục tôn vinh và động viên những giáo viên đang công tác tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm nay, bên cạnh việc lựa chọn 34 giáo viên tiêu biểu tuyên dương toàn quốc, chương trình triển khai School Tour 2026 với chủ đề "Lớp học reo vui", đến 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trên cả nước. Tại miền Trung, hành trình đi qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk...

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 đến Trường tiểu học Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng), thăm hỏi và tri ân giáo viên tại địa phương ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm mới của School Tour là mở rộng hoạt động từ thăm hỏi, tri ân nhà giáo sang đồng hành trực tiếp với nhà trường và học sinh. Theo ban tổ chức, hành trình dành nguồn lực làm mới không gian học tập, bổ sung công cụ phục vụ giảng dạy, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm và chăm sóc tinh thần cho thầy cô.

Tại các điểm trường, ban tổ chức cùng đại sứ và tình nguyện viên phối hợp với nhà trường trang trí, làm mới những khu vực lớp học đã cũ bằng sắc màu từ các nhãn hàng Colokit và Thiên Long. Học sinh được tham gia các trò chơi, hoạt động trải nghiệm như "Trúc xanh", "Đuổi màu bắt ý", "Rung chuông vàng" và "Vượt rào tri thức". Các thầy cô tại 12 trường thuộc hành trình được trao hộp công cụ "Lớp học reo vui", gồm bảng viết, thước kẻ Strive, dụng cụ mỹ thuật Colokit và bút ký cao cấp Bizner.

Các trò chơi tương tác mang đến không khí vui tươi, giúp học sinh Trường tiểu học Trưng Nữ Vương ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm Anh ngữ WESET đồng hành hỗ trợ các khóa học tiếng Anh cho giáo viên; nhãn hàng máy tính khoa học Flexio dự kiến trao tặng 120 - 150 máy tính tại các điểm trường THCS và THPT.

Một hoạt động khác là "Góc tri ân", nơi học sinh gửi thiệp và lời chúc đến thầy cô. Những việc làm này hướng đến thông điệp giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy sự tò mò và niềm vui khám phá ở mỗi đứa trẻ. Để duy trì một lớp học như vậy, người thầy cũng cần được tiếp thêm năng lượng và sự đồng hành.