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    Thời sự

    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung thêm ấm áp khi 8 học sinh mồ côi được trao sổ tiết kiệm, cùng với 240 học sinh và con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận những phần quà ý nghĩa.

    Tối 25.9, đại diện Trường Thiếu sinh quân miền Trung cho biết đơn vị vừa tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm - Ấm áp yêu thương", mang đến một đêm Trung thu vui tươi cho 240 học sinh khối lớp 6, lớp 10 cùng con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

    Chương trình có sự tham dự của thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5; thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; đại diện các cơ quan Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và các đơn vị đồng hành.

    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung- Ảnh 1.

    Đêm hội trăng rằm mang đến nhiều khoảnh khắc vui tươi cho học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung

    ẢNH: C.T.V

    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung- Ảnh 2.

    Lãnh đạo Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng dự chương trình

    ẢNH: C.T.V

    Trong đêm hội, các em học sinh được giao lưu văn hóa, văn nghệ, xem múa lân và phá cỗ Trung thu. Những tiết mục được dàn dựng dành riêng cho thiếu nhi nhận được sự hưởng ứng hào hứng của các khán giả nhí, tạo nên không khí ấm áp trong đêm rằm.

    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung- Ảnh 3.
    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung- Ảnh 4.
    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung- Ảnh 5.

    Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung hào hứng theo dõi, biểu diễn văn nghệ trong chương trình "Vui hội trăng rằm - Ấm áp yêu thương"

    ẢNH: C.T.V

    Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Hứa Văn Tưởng mong muốn học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện trong năm học 2026 - 2027; đồng thời đề nghị nhà trường và phụ huynh quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần để các em yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội.

    Dịp này, thiếu tướng Hứa Văn Tưởng trao 8 sổ tiết kiệm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, 3 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ; 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ.

    Ấm áp đêm Trung thu ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung- Ảnh 6.

    Đại diện lãnh đạo Quân khu 5 trao sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ

    ẢNH: C.T.V

    Ngoài ra, 240 học sinh toàn trường cùng con của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận quà Trung thu từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 280, Công ty xây lắp Thành An 96… 

    Chương trình không chỉ tạo sân chơi trong dịp Trung thu mà còn là dịp để các đơn vị quan tâm, động viên học sinh đang học tập, rèn luyện dưới mái trường Thiếu sinh quân miền Trung, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

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