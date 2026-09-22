Quân khu 5 chuẩn bị tuyển sinh khóa đầu tiên Trường Thiếu sinh quân tại Gia Lai

Chiều 21.9, tại thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tuyển sinh tại Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung, dự kiến tuyển 160 học sinh trong năm học 2026 - 2027.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị tuyển sinh Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung ẢNH: KIỀU LINH

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 5 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, chủ trì tại điểm cầu trung tâm.

Theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung được thành lập tại Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, thuộc địa bàn phường Thống Nhất.

Năm học 2026 - 2027, Phân hiệu 1 dự kiến tuyển 160 học sinh, gồm cả nam và nữ, bố trí thành 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh.

Các đại biểu thảo luận về phương án tuyển sinh năm học 2026 - 2027 ẢNH: KIỀU LINH

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về dự kiến chỉ tiêu bổ sung, phương án tuyển sinh, kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Các nội dung được tập trung thảo luận gồm chất lượng, số lượng học sinh; tổ chức biên chế; tuyển dụng giáo viên; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, quân trang, sách vở và đồ dùng học tập.

Quân khu 5 cũng rà soát tiến độ cải tạo, sửa chữa doanh trại, hoàn thiện giảng đường, phòng học và các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh.

Các đại biểu dự và phát biểu tại điểm cầu trung tâm ở Đà Nẵng ẢNH: KIỀU LINH

Kết luận hội nghị, thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ việc cải tạo, sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất, doanh trại, bảo đảm tiến độ để Phân hiệu 1 có đủ điều kiện hoạt động.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: KIỀU LINH

Theo thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, việc xây dựng Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kế cận cho quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải rà soát kỹ từng nội dung, điều kiện tuyển sinh; đồng thời xây dựng phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên về phân hiệu đúng tổ chức biên chế.

Quân khu 5 cũng yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, phấn đấu tổ chức khai giảng năm học 2026 - 2027 vào đầu tháng 10.2026.