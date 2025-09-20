Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nữ sinh lớp 10 Đà Nẵng đoạt giải nhì cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54

Huy Đạt
Huy Đạt
20/09/2025 23:13 GMT+7

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng), xuất sắc giành giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54, vượt qua hơn 1,6 triệu thí sinh từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngày 20.9, đại diện Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng) cho biết, em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, vừa xuất sắc giành giải nhì quốc tế tại cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025.

Nữ sinh lớp10 đoạt giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 - Ảnh 1.

Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, đạt giải nhì quốc tế tại cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54

ẢNH: Đ.X

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt".

Bức thư của Minh Khuê mang tên “Lời thỉnh cầu của đại dương”, được viết dưới hình thức gửi tới đạo diễn nổi tiếng James Cameron. Trong thư, Khuê hóa thân thành đại dương để kể câu chuyện về sự đau đớn trước tình trạng con người thờ ơ, tàn phá thiên nhiên, đồng thời tha thiết khẩn cầu James Cameron làm một bộ phim đủ sức lay động để thức tỉnh thế giới.

Nữ sinh lớp10 đoạt giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 - Ảnh 2.

Nữ sinh Phạm Đoàn Minh Khuê (lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng) hạnh phúc khi nhận tin giành giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54

ẢNH: Đ.X

Trong bức thư, Minh Khuê hóa thân thành đại dương và đã phác thảo kịch bản một bộ phim đặc biệt. Những “vết thương” của đại dương được gửi đi trong im lặng, nhưng nhân loại vẫn thờ ơ. Rồi từ vực Mariana, một tín hiệu bí ẩn vang lên, âm vang trầm buồn như tiếng khóc của biển cả. Khi được giải mã, tín hiệu để lại lời cảnh báo rùng mình: “Ta đang hấp hối. Nếu các ngươi không hành động, loài người sẽ tận thế”.

Thế giới hoài nghi, song James Cameron, người từng 30 lần lặn xuống xác tàu Titanic, khám phá vực Mariana và các miệng phun thủy nhiệt lại cảm nhận được điềm dữ. Ông quyết định cùng các nhà khoa học tiến hành chuyến thám hiểm vào tận trái tim đại dương để tìm câu trả lời cho lời thỉnh cầu ấy. Bộ phim khép lại bằng một cái kết mở, ám ảnh: hình ảnh một cậu bé đứng lặng bên bờ biển ngập rác, như lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trước tương lai của trái đất.

Nữ sinh lớp10 đoạt giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 - Ảnh 3.

Em Phạm Đoàn Minh Khuê bên phải) và cô giáo Đỗ Thị Cẩm Nhung dự lễ trao giải Cuộc thi viết thư UPU quốc tế năm 2025 tại Dubai

ẢNH: Đ.X

Trước đó, bức thư của Minh Khê đã vượt qua hơn 1,5 triệu tác phẩm dự thi trong nước, giúp Minh Khuê giành giải nhất quốc gia và trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng quốc tế. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 thu hút hơn 1,6 triệu bức thư từ học sinh 65 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Giải nhất quốc tế năm nay thuộc về một nữ sinh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ 19 Việt Nam có học sinh đoạt giải quốc tế sau 37 năm tham gia. 

"Thành tích của Minh Khuê là niềm tự hào của tập thể thầy trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đồng thời góp thêm dấu ấn đặc biệt cho giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế", đại diện Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ.

Tin liên quan

Trao giải cuộc thi viết thư UPU

Trao giải cuộc thi viết thư UPU

Ngày 6.12, Bưu điện TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi viết thư UPU lần thứ 36. Đây là cuộc thi do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức hằng năm cho thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống trên khắp các châu lục nhằm phát triển khả năng viết văn, hiểu vai trò của ngành bưu chính... Kết quả: Hồ Bảo Duy, học sinh lớp 9/3 trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã đoạt giải nhất cấp quốc gia với đề tài về bảo vệ môi trường hoang dã. Ngoài ra, 4 giải khuyến khích thuộc về học sinh của 2 trường THCS ở TP.HCM là Hoa Lư (Q.9) và Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh).

Khám phá thêm chủ đề

viết thư quốc tế Đà Nẵng Thiên nhiên Việt Nam Trái đất Cuộc thi Đại dương cuộc thi viết thư UPU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận