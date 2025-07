Đà Nẵng đưa cán bộ đi đào tạo tại Trung tâm tài chính quốc tế Singapore

Chiều 2.7, UBND TP.Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng với liên danh Tập đoàn Terne Holdings và Công ty CP The One Destination.

Theo biên bản ghi nhớ, TP.Đà Nẵng và liên danh này phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng gắn với tài chính xanh, công nghệ tài chính và tài chính thương mại.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng (bên phải), trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho liên danh Terne Holdings - The One Destination ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liên danh Terne Holdings và The One Destination cam kết đầu tư các dự án được cấp phép tại Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do Đà Nẵng; hỗ trợ quảng bá Đà Nẵng đến các nhà đầu tư quốc tế, phối hợp với cơ quan quản lý để thu hút thêm các nhà đầu tư, định chế tài chính đa quốc gia đến với Đà Nẵng.

Dịp này, liên danh Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination trao 10 suất học bổng cho cán bộ UBND TP.Đà Nẵng sang Singapore học tập tại Trung tâm tài chính quốc tế, ĐH Quốc gia Singapore; Ngân hàng Thương mại - Đầu tư Maybank; Thị trường vốn InvestStream ngay trong tháng 8.

Trong tương lai, liên danh tiếp tục hỗ trợ cán bộ TP.Đà Nẵng đi học tập kinh nghiệm, thực tập tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới.

10 cán bộ TP.Đà Nẵng được nhận học bổng trong tháng 8 đi học tập ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, ngày 1.7, TP.Đà Nẵng cũng đã thành lập Ban trù bị cơ quan quản lý điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng do Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng ban.

Ban trù bị chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng hoạt động; tham mưu cơ sở pháp lý và thành lập, vận hành bộ máy cơ quan điều hành.