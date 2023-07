Đà Nẵng: Dùng căn hộ giá rẻ để lừa đảo mua đất của người khác

Ngày 4.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đậu Thị Thiệp (50 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 4.2020, bà N.T.K.T (ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có thỏa thuận mua 1 căn hộ tại chung cư An Cư 5, P.Nại Hiên Đông do Thiệp làm chủ sở hữu với giá 1,1 tỉ đồng.



Thiệp nói đang cần tiền nên bán căn hộ giá rẻ nên bà T. đồng ý, đặt cọc 100 triệu đồng cho Thiệp. Đầu tháng 5.2020, Thiệp liên hệ mượn bà T. 700 triệu đồng, cam kết nếu không trả được thì trừ vào tiền mua căn hộ.

Tống đạt các quyết định khởi tố Thiệp NGUYỄN TÚ

Sau đó, Thiệp bịa chuyện Thiệp có lô đất số 51, tại tờ bản đồ 90, thuộc P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) cần bán, trong khi lô đất này của người khác.

Tin tưởng Thiệp, bà T. tiếp tục đồng ý mua lô đất với giá 1,6 tỉ đồng, đặt cọc 800 triệu đồng. Thiệp hẹn 3 tháng sau sẽ ra công chứng và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 7.2020, bà T. đòi Thiệp số tiền 700 triệu đồng đã mượn trước đó thì Thiệp đề nghị cấn trừ vào tiền mua lô đất số 51 nên bà T. đồng ý. Đến thời gian ra công chứng, Thiệp cắt đứt mọi liên lạc với bà T. Cơ quan điều tra xác định Thiệp chiếm đoạt của bà T. tổng cộng 1,6 tỉ đồng.

Ngoài lừa đảo bà T., Thiệp còn liên quan đến nhiều nội dung tố giác lừa đảo khác. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q. Hải Châu), gặp điều tra viên Nguyễn Tài, số điện thoại 0937.995.225 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.