Đà Nẵng: Đường Mẹ Suốt lại ngập sâu, người dân chạy lụt trong đêm

Từ khuya 7.11 đến rạng sáng 8.11, mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lại ngập sâu, người dân và sinh viên khổ sở dọn dẹp chạy lụt, rời khỏi nhà để di tản tránh lụt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào lúc 1 giờ sáng 8.11, từ nhà 75 đường Mẹ Suốt nước ngập sâu khoảng 50 - 70 cm, chảy xiết.

Nước ngập sâu tại đường Mẹ Suốt, lực lượng chức năng địa phương túc trực hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn HUY ĐẠT

Mưa lớn khiến đường Mẹ Suốt tiếp tục bị ngập sâu HUY ĐẠT

Lực lượng chức năng gồm công an, bộ đội và bảo vệ tổ dân phố đã có mặt tại đường Mẹ Suốt để giăng dây cảnh báo, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tại đầu đường Mẹ Suốt, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Liên Chiểu cắt cử cán bộ cứu hộ cứu nạn và xe chuyên dụng túc trực để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân nếu nước lũ diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng giăng dây cấm các phương tiện lưu thông qua đường Mẹ Suốt HUY ĐẠT

Người dân đội mưa di chuyển vào khu dân cư đường Mẹ Suốt để hỗ trợ người thân dọn dẹp đồ đạc HUY ĐẠT

Nhiều người tất tả rời khỏi nhà ở, phòng trọ để di chuyển đến nơi an toàn HUY ĐẠT

Rời khỏi nhà lúc rạng sáng vì nước ngập sâu, anh Võ Văn Huy (trú đường Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh Nam) cho biết, từ tối 7.11 mưa lớn kéo dài vài tiếng đồng hồ thì nước ngập sâu toàn bộ khu dân cư. Khẩn trương chở vợ và 2 con đến tránh lụt ở nhà họ hàng tại nơi cao ráo, sau đó anh Huy quay về nhà để kê cao đồ đạc.

"Tôi kê dọn đồ đạc hơn 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đã qua ngày mới phải lội nước lụt ra lấy xe máy chạy đi ngủ nhờ nhà họ hàng. Nơi đây rốn lũ nên chính quyền địa phương thông báo, vận động người dân tự di tản đến nơi an toàn từ 23 giờ đêm qua 7.11", anh Huy nói.

Anh Võ Văn Huy (trú đường Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh Nam) rời khỏi nhà lúc rạng sáng nay 8.11 sau khi đã kê cao vật dụng trong nhà HUY ĐẠT

Cùng nhóm bạn rời khỏi khu nhà trọ trong kiệt của đường Mẹ Suốt, Hồ Thị Khánh Nhi (sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) cho biết mặc dù phòng trọ chỉ mới ngập khoảng 40 cm, tuy nhiên chủ trọ đã gõ cửa từng phòng yêu cầu sinh viên tự di chuyển đến nơi an toàn, nếu như không có chỗ để tránh lụt thì lực lượng chức năng sẽ đón đến trụ sở UBND P.Hòa Khánh Nam.

"Bạn bè đã hỗ trợ em kê dọn áo quần, chăn màn… Bây giờ em lội nước qua phòng trọ của bạn ở tạm, sáng ra nước rút sẽ quay về dọn dẹp phòng", Khánh Nhi nói.

Nhân viên điện lực có mặt tại đường Mẹ Suốt, cắt điện tại khu dân cư đang bị ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân HUY ĐẠT

Trả lời PV Thanh Niên, sinh viên Phạm Trường Thanh (trú tại kiệt 161 Mẹ Suốt) cho biết khi đang vào ca làm lúc 20 giờ ngày 7.11 thì Thanh nhận được cuộc điện thoại của các bạn cùng dãy trọ báo nước ngập vào phòng trọ. Tuy nhiên, đang vào ca làm lại không có người làm thay nên Thanh đành chấp nhận để nước lụt nhấn chìm mọi vật dụng, đồ đạc trong phòng trọ.

"Em chạy về mở cửa xem thế nào, tới đầu kiệt đã ngập hơn đầu gối rồi chắc áo quần, chăn mền ướt hết rồi. Em quay lại quán ăn nơi làm việc để xin ngủ nhờ", Thanh thở dài.

Đến 1 giờ sáng nay 8.11, nhiều sinh viên vẫn đội mưa rời khỏi phòng trọ đến nơi an toàn vì mưa lớn vẫn kéo dài HUY ĐẠT

Nước lụt "nhấn chìm" các kiệt ở đường Mẹ Suốt HUY ĐẠT

Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, ngập cầu Mẹ Suốt HUY ĐẠT

Vào đêm 13.10, mưa lớn xuyên đêm khiến nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng ngập sâu từ 1 - 2 m. Tại vùng "rốn lụt" đường Mẹ Suốt, các lực lượng chức năng đã phối hợp ứng cứu, sơ tán 5.000 người dân khẩn cấp trong đêm vì sợ lũ quét như đợt mưa lũ lịch sử năm 2022 HUY ĐẠT