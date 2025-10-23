Đà Nẵng: Gãy tháp cẩu tại công trình chung cư Hiyori Aqua Tower

Chiều 23.10, lãnh đạo UBND P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình xây dựng chung cư Hiyori Aqua Tower (địa chỉ giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng).

Hiện trường công trình nơi xảy ra vụ gãy tháp cẩu ẢNH: HUY ĐẠT

Vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu vực nghe tiếng động lớn phát ra từ công trình. Khi chạy đến, họ phát hiện tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, phần cáp tời đứt rời, nhiều thanh sắt và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang bên dưới. Sự việc xảy ra khi công nhân vẫn đang thi công.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Công an P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, ghi nhận, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Tháp cẩu bị gãy ngang tại công trình Hiyori Aqua Tower (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Được biết, dự án Chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco là tổng thầu thi công. Đại diện UBND P.Sơn Trà cho biết việc quản lý, cấp phép dự án thuộc thẩm quyền của cấp thành phố; địa phương chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nắm thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình Chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower. “Hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định”, vị này cho hay.

Lực lượng chức năng P.Sơn Trà phong tỏa khu vực công trình để điều tra nguyên nhân vụ việc ẢNH: HUY ĐẠT

Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.