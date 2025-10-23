Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Gãy tháp cẩu tại công trình chung cư Hiyori Aqua Tower

Huy Đạt
Huy Đạt
23/10/2025 18:52 GMT+7

Tháp cẩu tại công trình chung cư Hiyori Aqua Tower (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) bất ngờ gãy ngang, khiến khu vực náo loạn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Chiều 23.10, lãnh đạo UBND P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình xây dựng chung cư Hiyori Aqua Tower (địa chỉ giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng).

- Ảnh 1.

Hiện trường công trình nơi xảy ra vụ gãy tháp cẩu

ẢNH: HUY ĐẠT

Vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu vực nghe tiếng động lớn phát ra từ công trình. Khi chạy đến, họ phát hiện tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, phần cáp tời đứt rời, nhiều thanh sắt và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang bên dưới. Sự việc xảy ra khi công nhân vẫn đang thi công.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Công an P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, ghi nhận, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. 

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Tháp cẩu bị gãy ngang tại công trình Hiyori Aqua Tower (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

Được biết, dự án Chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco là tổng thầu thi công. Đại diện UBND P.Sơn Trà cho biết việc quản lý, cấp phép dự án thuộc thẩm quyền của cấp thành phố; địa phương chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nắm thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình Chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower. “Hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định”, vị này cho hay.

- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng P.Sơn Trà phong tỏa khu vực công trình để điều tra nguyên nhân vụ việc

ẢNH: HUY ĐẠT

Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Tin liên quan

Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế may mắn thoát nạn, nhưng toàn bộ phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng chung cư gãy tháp cẩu Tai nạn lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận