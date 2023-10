Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa ngày vượt mốc lịch sử 41 năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 21.9 - 20.10, cả nước đã xuất hiện nhiều ngày mưa diện rộng. Tổng lượng mưa từ ngày 21.9 - 20.10 tại đồng bằng Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, miền Tây Nam bộ phổ biến cao hơn 50 - 80%, riêng Nghệ An và Đà Nẵng cao hơn 120% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng bị ngập trong đợt mưa giữa tháng 10 HUY ĐẠT

Trong khi đó, tổng lượng mưa ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đông Bắc bộ thấp hơn từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo thống kê, từ ngày 25 - 29.9, mưa tập trung tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ; từ ngày 30.9 - 3.10, mưa tập trung tại Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam.

Từ ngày 7 - 18.10, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên Biển Đông sau mạnh lên thành cơn bão số 5 nên có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có mưa đặc biệt to. Riêng tại Đà Nẵng đã ghi nhận số liệu mưa ngày lớn nhất vượt giá trị lịch sử.

Theo đó, trong ngày 13.10, tại Đà Nẵng đã ghi nhận lượng mưa 408,6 mm, vượt giá trị lịch sử về lượng mưa ngày xuất hiện vào tháng 10.1982 là 143,9 mm.

Lượng mưa ngày trong tháng 10 ở các địa phương vượt giá trị lịch sử CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài Đà Nẵng, một số nơi cũng xuất hiện kỷ lục mưa ngày như Cà Mau ngày 2.10 có lượng mưa 182,8 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1962; tại TX.La Gi (Bình Thuận) ngày 10.10 có lượng mưa 151 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1982; Phiêng Lanh (H.Quỳnh Nhai, Sơn La) ngày 6.10 có lượng mưa 86,9 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1966...

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 21.10 - 20.11, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 20 - 30%; Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5 - 15%; khu vực từ Hà Tĩnh - Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng một số nơi ở Trung Trung bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 20 - 30%.