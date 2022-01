Đà Nẵng: Giật thót vì tiếng pháo nổ, tiếng karaoke 'khủng bố' ở các khu dân cư

Bức xúc pháo nổ từ các quán nhậu

Tết Nhâm Dần chỉ còn tính bằng ngày cũng là thời điểm nhiều người ngang nhiên đốt pháo nổ trong khu dân cư, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn. Theo phản ánh của người dân, vào những ngày cận Tết Nguyên đán nhiều khu vực khu dân tại Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang, Q.Ngũ Hành Sơn… (TP.Đà Nẵng) người dân liên tục nghe tiếng pháo nổ lúc nửa đêm. Tình trạng này tiếp diễn liên tục khiến nhiều người bức xúc.

Chị T.P (trú P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) cho biết, thời điểm gần đây khi Tết Nguyên đán đang đến gần, tại khu dân cư nơi gia đình chị T.P sinh sống liên tục nghe tiếng pháo nổ xen tiếng hát karaoke. Bức xúc hơn, tiếng pháo nổ phát ra từ khu vực có nhiều quán nhậu.

“Cứ đến hẹn lại lên, dịp tết nhiều người ngang nhiên đốt pháo nổ để tìm niềm vui, tăng thêm không khí ngày tết. Vì vậy khi tiếng pháo nổ vang lên trong đêm khiến trẻ nhỏ đang say giấc giật mình… thật không chấp nhận được”, chị T.P bức xúc.

Cùng tâm trạng bức xúc vì tiếng pháo nổ vang trong đêm, bà N.T.H (trú H.Hòa Vang) cho biết: đã nhiều năm qua, thời điểm giao thừa nhiều thanh niên trong xóm tụ tập hát hò đón giao thừa. Nếu chỉ tụ tập hát hò, chào đón năm mới vui vẻ thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nhiều người chuẩn bị các loại pháo nổ vang trời để thay cho tiếng pháo hoa chào đón năm mới mà chính quyền đã dừng tổ chức 2 năm nay vì dịch bệnh Covid-19.

“Ở miền quê, nhiều nhóm thanh niên tập trung tổ chức nhậu đón giao thừa, sau nhiều giờ liền ‘tra tấn’ người dân xung quanh bằng lời ca, tiếng nhạc thì đỉnh điểm là tiếng pháo nổ liên hồi. Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên tăng cường nhắc nhở những địa điểm thanh niên tập trung đón giao thừa để tránh những tai nạn do pháo nổ gây ra”, bà N.TH nói.

Tăng cường xử lý nghiêm vi phạm sử dụng pháo dịp tết

Lúc 2 giờ ngày 27.1 (tức 25 tháng Chạp), trong quá trình tuần tra Công an phường Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã bắt quả tang nhóm 4 người ngang nhiên đốt pháo nổ trong khu dân cư.





Khi tổ tuần tra của Công an phường phát hiện, nhóm người này đã tháo chạy tứ phía. Sau khi bắt giữ và được mời về trụ sở làm việc, nhóm thanh niên được xác định ở độ vị thành niên. Nhóm này khai nhận, sau khi tổ chức nhậu xong, cả nhóm rủ nhau dùng pháo nổ ném trong khu dân cư để tiêu khiển, giải trí, chào mừng cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo Công an P.Hòa Hải, tại trụ sở, Phan Thanh Khang (trú P.Hòa Hải) khai số pháo nổ 12 viên được đặt mua trên mạng xã hội và ship về tận nhà. Hiện vụ việc đang được Công an P.Hòa Hải tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, nhằm thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an các quận, huyện xây dựng kế hoạch, phương án huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cơ sở, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, lập các chốt trong dịp Tết Nguyên đán. Từ đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Cũng theo Công an TP.Đà Nẵng, trong năm 2021 đơn vị đã đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng có hành vi vi phạm về sử dụng pháo. Cụ thể, Công an TP.Đà Nẵng đã xử lý 10 vụ vi phạm với 13 đối tượng; tổng số pháo thu giữ 121 viên pháo nổ, 84 ống pháo hoa. Các vụ vi phạm về sử dụng pháo tập trung tại Q. Cẩm Lệ, Q.Ngũ Hành Sơn và H.Hòa Vang.