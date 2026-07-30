Đà Nẵng: Hai vợ chồng bị điện giật tử vong

Chiều 30.7, Ban Chỉ huy quân sự xã Tây Hồ (thành phố Đà Nẵng) đã thông tin cụ thể về vụ tai nạn điện giật khiến 2 vợ chồng trên địa bàn tử vong.

Theo báo cáo, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, anh L.N.T (45 tuổi, ở thôn An Thọ, xã Tây Hồ) leo lên mái nhà để bắn tôn. Trong lúc làm việc, dây điện bị rò rỉ, truyền điện vào mái tôn khiến anh T. bị điện giật, tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Ng.T.H (39 tuổi, vợ anh T.) đang buôn bán tại chợ. Khi nghe người dân báo tin chồng gặp nạn trên mái nhà, chị H. lập tức chạy về kiểm tra.

Phát hiện anh T. nằm bất tỉnh, chị H. chạy đến cứu nhưng do không biết phần mái tôn đang bị nhiễm điện nên đã chạm vào và bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Lúc này, một người dân tên Nhẫn có mặt và tìm cách cứu 2 vợ chồng nhưng không kịp. Cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tây Hồ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, bảo vệ hiện trường. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh T. có 2 người con. Người con lớn đang học năm thứ 2 đại học, người con út chuẩn bị vào lớp 5.

Hiện vụ điện giật khiến cả 2 vợ chồng tử vong đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.