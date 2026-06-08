Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Điều tra vụ 2 người nghi trộm dây điện, 1 người bị điện giật tử vong

Nam Long
Nam Long
08/06/2026 21:54 GMT+7

Công an Vĩnh Long đang làm rõ vụ việc 2 người đàn ông nghi trộm dây điện dẫn đến tai nạn khiến 1 người bị điện giật tử vong tại chỗ.

Tối 8.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nghi trộm dây điện ở địa bàn xã Tân Long Hội, dẫn đến tai nạn điện giật khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Điều tra vụ 2 người nghi trộm dây điện, 1 người bị điện giật tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện N.Q.T tử vong

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 7.6, người dân tại ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long phát hiện có 2 người nghi trộm dây điện nên tiến hành kiểm tra.

Khi đến trụ điện, người dân phát hiện N.Q.T (23 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong nghi do điện giật nằm gần cột điện. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường; đồng thời mời người đi cùng N.Q.T là N.M.H (23 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) về trụ sở làm việc vì nghi ngờ H. có liên quan đến vụ nghi trộm dây điện trên.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Điều tra vụ tử vong nghi bị điện giật trong lúc cắt trộm dây điện

Điều tra vụ tử vong nghi bị điện giật trong lúc cắt trộm dây điện

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật khi đang cắt trộm dây điện, trên tay còn cầm sợi dây điện.

Khám phá thêm chủ đề

trộm dây điện Vĩnh Long tử vong Điều Tra Tạm giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận