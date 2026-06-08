Điều tra vụ 2 người nghi trộm dây điện, 1 người bị điện giật tử vong

Tối 8.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nghi trộm dây điện ở địa bàn xã Tân Long Hội, dẫn đến tai nạn điện giật khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi phát hiện N.Q.T tử vong ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 7.6, người dân tại ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long phát hiện có 2 người nghi trộm dây điện nên tiến hành kiểm tra.

Khi đến trụ điện, người dân phát hiện N.Q.T (23 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong nghi do điện giật nằm gần cột điện. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường; đồng thời mời người đi cùng N.Q.T là N.M.H (23 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) về trụ sở làm việc vì nghi ngờ H. có liên quan đến vụ nghi trộm dây điện trên.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.