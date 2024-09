Đà Nẵng: Hướng dẫn học sinh lựa chọn hàng quán an toàn thực phẩm trước cổng trường

Ngày 22.9, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết trong tháng 10 tại các trường tiểu học trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ diễn ra các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng lựa chọn thực phẩm an toàn dành cho cán bộ và học sinh.



Trong đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm giao Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu chủ trì tổ chức thực hiện, xây dựng và chuẩn bị chương trình tập huấn.

Cụ thể, từ ngày 1.10, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm ở các trường tiểu học. Trong đó, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, cập nhật các kiến thức mới nhằm phòng ngừa thực phẩm không an toàn; hướng dẫn đọc nhãn sản phẩm thực phẩm, các nguy cơ về ngộ độc trong trường học, quy trình chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm...; góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe học đường.

Cán bộ giáo dục ở trường học tham gia tập huấn truy xuất nguồn gốc thực phẩm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cũng trong tháng 10, đội ngũ nòng cốt về an toàn thực phẩm của nhà trường tiếp tục trang bị cho học sinh tiểu học những kiến thức, kỹ năng với hình thức giáo dục đa dạng, tuyên truyền hấp dẫn, tăng cường áp dụng các phương pháp trực quan sinh động, nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Các nội dung được tập trung nhấn mạnh với học sinh là hướng dẫn lựa chọn hàng quán trước cổng trường, những mối nguy thực phẩm, tác hại của việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Các cán bộ nhà trường còn được tập huấn về truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại trường học, vai trò của truy xuất nguồn gốc, hệ thống truy xuất của TP.Đà Nẵng, các hình thức phù hợp với thực tế nhà trường (như tuyên truyền dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa…).