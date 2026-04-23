Đà Nẵng: Khởi tố 7 bị can mang hung khí đi 'thanh toán'

Ngày 23.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Các bị can gồm: Ngô Văn Dương, Ngô Văn Cường (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Lộc, Bùi Ngọc Pháp (cùng 17 tuổi), Phan Phước Đức (18 tuổi, cùng trú phường Liên Chiểu), Trần Duy Minh (18 tuổi), Phạm Văn An (17 tuổi, cùng trú phường Hải Vân).

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản "24h Channel" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí, la lối, khiêu khích trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Liên Chiểu), gây bức xúc dư luận.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an triệu tập cùng nhiều hung khí ẢNH: Đ.X

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 10.4, nhóm thanh thiếu niên này mang theo nhiều hung khí như súng bắn hạt nở, bình xịt hơi cay, kiếm, tuýp sắt… chạy xe máy qua nhiều tuyến đường để truy tìm, đuổi đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân.

Không dừng lại, các nhóm tiếp tục tụ tập, chuẩn bị thêm hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, ba chĩa… rồi truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự. Khám xét, lực lượng công an thu giữ 2 cây kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây ba chĩa, 1 cây dao phóng lợn, 2 khẩu súng bắn đạn hạt nở và 3 xe máy.

Đối với 2 thiếu niên trong nhóm chưa đủ 16 tuổi gồm M.V.X.H. và N.Q.H. (cùng trú phường Hòa Khánh), Công an thành phố Đà Nẵng đề xuất áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương theo quy định.