Đà Nẵng: Khu phố chợ Chiên Đàn chính thức đi vào hoạt động

Sáng nay (30.1), UBND xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) phối hợp Công ty CP địa ốc NewLand Quảng Nam chính thức khai trương, đưa vào vận hành khu phố chợ Chiên Đàn.

Khu phố chợ Chiên Đàn do Công ty CP địa ốc NewLand Quảng Nam làm chủ đầu tư ở địa bàn xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng). Dự án có diện tích khoảng 9,8 ha với 328 căn (đất ở chia lô), quy mô dân số khoảng 1.600 người. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 160 tỉ đồng.

Khu phố chợ Chiên Đàn chính thức đi vào hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án được đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, bao gồm nhà chợ trung tâm, khu dịch vụ, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước và phòng cháy chữa cháy…

Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND xã Chiên Đàn chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và tổ chức vận hành công trình theo quy định, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và phục vụ tốt nhất nhu cầu của tiểu thương và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho hay, khu phố chợ Chiên Đàn đi vào hoạt động không chỉ mở ra không gian giao thương mới mà còn tạo thêm cơ hội, vận hội cho sự phát triển kinh tế của xã.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, phát biểu tại lễ khai trương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Ninh, về định hướng lâu dài, khu phố chợ Chiên Đàn không chỉ dừng lại ở chức năng mua bán truyền thống mà sẽ từng bước được xây dựng trở thành một thương hiệu riêng, mang bản sắc đặc trưng của địa phương; là điểm tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng hóa truyền thống của Chiên Đàn và khu vực lân cận.

Qua đó, khi nhắc đến chợ truyền thống, người dân và du khách có thể nghĩ ngay đến chợ Chiên Đàn - một điểm nhấn thương mại gắn với con người, văn hóa và bản sắc địa phương.

Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn đề nghị, để chợ hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn tất các thủ tục liên quan, thực hiện đầy đủ công tác bảo hành, bảo trì công trình theo quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn và mỹ quan trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.