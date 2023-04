Đà Nẵng kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ bất cập trong quy định pháp luật PCCC

Sáng 20.4, Công an TP.Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" nhằm tăng cường công tác PCCC trên địa bàn.



Dịp này, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC và vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thứ 2.

Các đơn vị tham gia lễ ra quân NGUYỄN TÚ

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết công tác tăng cường đảm bảo an toàn PCCC tại TP.Đà Nẵng trong tình hình mới được triển khai với quan điểm "lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết"; huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tại khu dân cư theo phương châm "lực lượng - phương tiện - hậu cần - chỉ huy ở trong dân".

"Công an TP.Đà Nẵng với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn cứu hộ thành phố, là đơn vị đầu tiên trong cả nước chủ động triển khai thực hiện đợt cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" và các công tác nâng cao năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện PCCC", đại tá Phan Văn Dũng nói.

Từ ngày 15.4 đến ngày 15.6, các đơn vị, địa phương trên toàn TP.Đà Nẵng tập trung các nội dung trọng tâm như phấn đấu đạt 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ và liền kề nhau tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC". Đồng thời, xây dựng mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" đối với 100% khu dân cư nằm trong kiệt, hẻm sâu trên 50 m, xe chữa cháy không thể tiếp cận; 100% hộ gia đình được tập huấn kỹ năng PCCC; 100% khu dân cư thực tập phương án chữa cháy...

Trong thời gian này, các lực lượng chức năng ở 56 xã, phường sẽ đi kiểm tra, hướng dẫn 100% hộ gia đình về PCCC, các hộ trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay và mở lối thoát nạn thứ 2. Đồng thời, kêu gọi các nhà tài trợ trang thiết bị theo phương châm "công khai, minh bạch, rõ người, rõ địa điểm được hỗ trợ".

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, biểu dương Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai có hiệu quả công tác PCCC cứu nạn cứu hộ; góp phần kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố.



Ông Hồ Kỳ Minh đề nghị Công an thành phố tiếp tục theo dõi, kiểm tra, tham mưu đôn đốc các đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời thưởng nóng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, mô hình mới, khắc phục nhanh những phát sinh, vướng mắc.

Đặc biệt, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị Ban Pháp chế HĐND thành phố tập hợp, nghiên cứu, đề xuất Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về PCCC, để các cơ quan quản lý, người dân, doanh nghiệp có căn cứ áp dụng, triển khai thực hiện thuận lợi, đúng quy định.