Bình Dương lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn thành tổng rà soát, phân loại, lập hồ sơ quản lý và kiểm tra an toàn PCCC đối với 51.689 cơ sở thuộc diện quản lý an toàn PCCC.

Trong đó, Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 306/306 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và xử phạt 108 cơ sở vi phạm tổng số tiền trên 1,1 tỉ đồng; tạm đình chỉ 75 cơ sở và đình chỉ hoạt động 57 cơ sở vi phạm nghiêm trọng.

Theo đại tá Điệp, khó khăn hiện nay đối với công tác nghiệm thu, thẩm duyệt an toàn PCCC là có nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của ngành xây dựng về vật liệu không cháy và khó cháy, khiến các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar… không đáp ứng được yêu cầu.

Nhiều doanh nghiệp kêu cứu

Ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết trên địa bàn TP.Dĩ An hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường phải đóng cửa, không thể tiếp tục kinh doanh và sang lại mặt bằng do không đáp ứng được các yêu cầu về PCCC.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Dĩ An

"Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều đơn thư cầu cứu của các doanh nghiệp, trình bày nguyên nhân do không được hoạt động nên không có kinh phí để sửa chữa, khắc phục theo yêu cầu PCCC, phải bỏ không kinh doanh tiếp", ông Bảy nói.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên ĐỖ TRƯỜNG

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, tại địa phương này có số lượng lớn cơ sở bị xử phạt về vi phạm PCCC.

"Nhiều doanh nghiệp gửi đơn thư cầu cứu, xin giảm số tiền phạt và giãn thời gian bắt buộc khắc phục. Nếu cứ tiếp tục phạt thì rất tội nghiệp cho doanh nghiệp", ông Tươi nói.

Liên quan vấn đề này, ông Võ Văn Minh chỉ đạo chính quyền, cơ quan công an các địa phương của tỉnh tổng hợp những khó khăn, vướng mắc bởi các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC… gửi về UBND tỉnh Bình Dương để tổng hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an hướng dẫn hoặc đề xuất nhiên cứu, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (đứng) kết luận cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập tổ công tác do Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc, hướng dẫn các công trình còn tồn tại về PCCC để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.