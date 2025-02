Đà Nẵng: Làm rõ trách nhiệm vì chậm trễ xây nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày

Ngày 20.2, tại kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026), ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày chậm tiến độ.

Tại kỳ họp này, UBND TP.Đà Nẵng đã có tờ trình về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày theo hình thức PPP do liên danh nhà đầu tư đề xuất.

Lý do bãi bỏ là do báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không được phê duyệt do có một số nội dung không đạt: diện tích đề xuất cho dự án, sản lượng các sản phẩm tái chế và thu hồi có thể không đạt mục tiêu của dự án; tiêu chí lựa chọn công nghệ chưa phù hợp; công nghệ lựa chọn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí yêu cầu; không phân tích các rủi ro kỹ thuật và kế hoạch giảm thiểu rủi ro, tổng mức đầu tư thấp…

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ xây dựng nhà máy rác 1.000 tấn/ngày ẢNH: HOÀNG SƠN

UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất tiếp tục thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm theo hình thức PPP (đối tác công tư), đồng thời giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập và trình thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư (thay cho nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư dự án như trước đây).

Với 37/49 đại biểu có mặt tại kỳ họp tán thành, HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày.

Trước đó, ngày 9.12.2020, HĐND TP.Đà Nẵng đã có nghị quyết số 333/NQ-HĐND thống nhất thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày theo hình thức PPP, liên danh nhà đầu tư đề xuất.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng thông tin, mặc dù nghị quyết ban hành từ năm 2020 nhưng đến nay "xem như phải làm lại từ đầu". Dự án kéo dài nhưng không được triển khai đã khiến nhiều đại biểu HĐND thành phố bức xúc.

Theo Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo làm rõ chức năng, nhiệm vụ các tổ chức, cá nhân do dự án chậm tiến độ. Sau khi có kết quả xử lý, báo cáo về HĐND thành phố.