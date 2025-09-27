Đà Nẵng: Liên tiếp phát hiện bánh trung thu 'bẩn'

Ngày 27.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa liên tiếp phát hiện hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh bánh trung thu.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ hàng ngàn bánh trung thu vi phạm ẢNH: Đ.X.

Trong các ngày 23 - 25.9, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều cơ sở, doanh nghiệp và phát hiện số lượng lớn bánh trung thu chưa công bố chất lượng sản phẩm, thiếu hóa đơn chứng từ, cùng hàng ngàn bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Điển hình như tại Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền), ngày 23.9, công an phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, kèm 6.000 bánh kẹo hết hạn. Cùng ngày, kiểm tra cơ sở M.H. tại xã Thăng Điền, lực lượng công an phát hiện gần 500 bánh trung thu thập cẩm vi phạm tương tự.

Ngày 24.9, tại cơ sở H.S. (xã Thăng Bình), lực lượng chức năng thu giữ gần 5.000 bánh trung thu nướng chưa công bố chất lượng, thiếu chứng từ nguyên liệu, đồng thời ghi nhận vi phạm về xử lý nước thải.

Đến ngày 25.9, kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (P.Bàn Thạch), công an phát hiện gần 500 bánh trung thu không công bố sản phẩm theo quy định.

Hàng loạt bánh trung thu không rõ nguồn gốc, chưa công bố chất lượng bị phát hiện

Chỉ trong vòng 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kịp thời ngăn chặn gần 10.000 bánh trung thu vi phạm và hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường dịp Tết Trung thu.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin vi phạm trong sản xuất, kinh doanh bánh kẹo.