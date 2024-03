Đà Nẵng: Linh thiêng lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa

Chiều 26.3 (17.2 âm lịch), nghi lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo người dân. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn 2024 (TP.Đà Nẵng).

Lễ tưởng niệm, dâng hương được tổ chức tại miếu thờ Huyền Trân công chúa THU THẢO

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại miếu thờ Huyền Trân công chúa trong khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (thuộc P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân công lao của bà - người đã có công với nước trong việc mở rộng bờ cõi, giang sơn của dân tộc về phía Nam.

Dâng hương tưởng nhớ Huyền Trân công chúa THU THẢO

Ông Hoàng Văn Ích (70 tuổi, trú tại P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn với Huyền Trân công chúa. Tôi mong lễ hội này sẽ luôn được duy trì để quảng bá văn hóa của người Việt Nam".

Đoàn di chuyển về chùa Quán Thế Âm THU THẢO

Sau lễ dâng hương tưởng niệm tại miếu thờ Huyền Trân công chúa, đoàn di chuyển về sân khấu chính tại chùa Quán Thế Âm để thực hiện nghi lễ tế xuân cầu quốc thái dân an.

Các bô lão thực hiện nghi lễ tâm linh, cảm tạ trời đất, gửi gắm những ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc THU THẢO

Nghi lễ tế xuân cầu quốc thái dân an do các bô lão tại Q.Ngũ Hành Sơn thực hiện trong không khí trang nghiêm. Lễ tế tổ chức nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu một mùa đánh bắt hải sản thắng lợi, đời sống nhân dân được bình an, hạnh phúc.

Tối 26.3, tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn), UBND TP.Đà Nẵng tổ chức khai mạc lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2024. Diễn ra từ ngày 26 - 29.3, lễ hội Quán Thế Âm năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài hơn so với mọi năm, gồm 30 hoạt động tôn giáo, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...



* Lần đầu tiên lễ hội Quán Thế Âm mở gian hàng OCOP. Cùng ngày, trong khuôn khổ lễ hội Quán Thế Âm, ban tổ chức đã khai trương khu gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP. Đây là lần đầu tiên lễ hội mở khu gian hàng OCOP, với 13 gian.

Giới thiệu sản phẩm OCOP đến người dân và du khách KIM ANH

"Sở Công thương mong muốn đưa những sản phẩm tiêu biểu của thành phố đến gần hơn với người dân và du khách quốc tế", bà Huỳnh Thị Hoài Trang, Phó phòng Xúc tiến thương mại - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP.Đà Nẵng) cho biết.