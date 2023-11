Đà Nẵng: Lực lượng 911 xóa sổ các nhóm mạng xã hội 'Thiếu máy thở', 'Kiến lửa'

Ngày 17.11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đợt cao điểm của lực lượng 911 trong công tác đấu tranh với tội phạm đã xóa sổ nhiều nhóm mạng xã hội gồm các thanh thiếu niên tụ tập, huy động lực lượng để gây rối.



Trước đó, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng mở chiến dịch tổng tấn công, trấn áp tội phạm đường phố, nhất là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật như gây rối, mang theo hung khí, hỗn chiến, phóng xe tốc độ cao…

Từ ngày 29.10 - 15.11, có 5 tổ công tác của lực lượng 911 ra quân ngăn chặn các hành vi phạm pháp trên đường phố, đồng thời còn mở rộng điều tra, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, công an các địa phương xử lý nghiêm các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo.

Lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội có tên "Thiếu máy thở" NGUYỄN TÚ

Các thanh thiếu niên đã lập hội, nhóm trên mạng xã hội để huy động lực lượng, rủ rê tụ tập, sử dụng xe máy độ chế gây rối, tàng trữ hung khí hỗn chiến.

Mới đây nhất, rạng sáng 14.11, tổ công tác số 5 lực lượng 911 do đại úy Đỗ Châu Phước (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng) làm tổ trưởng đã xử lý 6 thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không giấy tờ, không bằng lái trên đường Đinh Liệt (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Nhóm "Kiến lửa" bị phát hiện mang hung khí đi chém người NGUYỄN TÚ

Lực lượng 911 đã bắt được 4 người gồm H.P.T (16 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), Lê Hoàng Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng), Lê Quang Trưởng (18 tuổi, ngụ H.Đại Lộc), Lương Hoài Nhân (19 tuổi, ngụ H.Hiệp Đức, cùng tỉnh Quảng Nam). Trong đó, H.P.T dương tính với ma túy, L.H.N tàng trữ 1 con dao.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là các thành viên của nhóm "Kiến lửa" trên mạng xã hội gồm 20 thanh thiếu niên, lấy khu vực Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng làm nơi "đóng quân" và hoạt động trên tuyến đường dẫn lên đèo Hải Vân. Nhóm này thường xuyên gây rối, đánh nhau với các nhóm khác, dùng xe máy độ chế để lạng lách, đánh võng...

Tiếp đó, trong đêm 16.11, các tổ công tác 911 còn phát hiện, xử lý một số hội, nhóm mạng xã hội khác như nhóm Facebook "Thiếu máy thở" , "Hố trường" và "Báo 2.0". Các nhóm mạng xã hội này thường xuyên sử dụng môi trường mạng để huy động lực lượng, tụ tập đánh nhau, đua xe gây rối tại các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, lực lượng 911 đã triển khai 238 buổi tuần tra, qua đó phát hiện, nhắc nhở đối với 4.000 trường hợp, bàn giao 1.481 đối tượng vi phạm cho công an cơ sở xử lý; trong đó người dưới 18 tuổi có đến 696 trường hợp (chiếm 46,8%), tập trung vào các lỗi vi phạm an ninh trật tự, ma túy và giao thông.