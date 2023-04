Đà Nẵng: Ngăn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thiếu niên

Ngày 17.4, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 11 thanh thiếu niên cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý mở rộng điều tra vụ hỗn chiến.



Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 16.4, lực lượng tuần tra đêm Công an P.An Hải Tây làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường Mai Hắc Đế và Triệu Việt Vương (khu vực cầu Rồng) thuộc địa bàn phường thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập với nhiều hung khí nguy hiểm.

Công an P.An Hải Tây lập hồ sơ ban đầu và bàn giao Công an Q.Sơn Trà xử lý NGUYỄN TÚ

Lực lượng Công an P.An Hải Tây ra hiệu lệnh, tổ chức bao vây nhưng nhóm thanh thiếu niên này bỏ chạy tán loạn. Tổ tuần tra đêm đã chia nhiều mũi truy đuổi, sau đó bắt giữ được 11 thanh thiếu niên.

Số hung khí nguy hiểm bị thu giữ gồm 2 cây dao phóng lợn, 1 nhị khúc, 1 gậy ba trắc, 1 lưỡi liềm sắt, 2 gậy sắt. Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên khai nhận trước đó nhóm cầu Rồng của họ bị một nhóm thanh thiếu niên ở TP.Hội An (Quảng Nam) chặn đánh. Vì thế, tối 16.4, nhóm thiếu niên ở cầu Rồng huy động các thanh thiếu niên trong khu vực với ý định kéo vào TP.Hội An để trả thù.

Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm thanh thiếu niên ở khu vực cầu Rồng liên lạc, thách thức nhóm thiếu niên ở Hội An. Cả hai hẹn nhau ở khu vực Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) để hỗn chiến.

Trong lúc nhóm cầu Rồng tụ tập, chuẩn bị xuất phát thì bị Công an P.An Hải Tây tuần tra phát hiện nên ngăn chặn. Công an Q.Sơn Trà tiếp tục truy xét làm rõ thông tin nhóm Hội An chặn đánh nhóm cầu Rồng, là nguyên nhân khiến 2 nhóm hẹn nhau hỗn chiến.