Đôi vợ chồng gây rối trên đèo Hải Vân bị điều tra thêm vụ hỗn chiến khác

Ngày 25.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, liên quan vụ khởi tố đôi vợ chồng gây rối trên đèo Hải Vân, Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cũng đang điều tra vụ hỗn chiến mà đôi vợ chồng này tham gia.



Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 24.3, Công an Q.Liên Chiểu khởi tố Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng ngụ H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cùng tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thế Anh bị Công an H.Phú Lộc tạm giữ hình sự trong vụ hỗn chiến NGUYỄN TÚ

Nguyên do, ngày 19.3, đôi vợ chồng này lên khúc cua "cùi chỏ" đèo Hải Vân chơi. Thấy đông "khán giả" uống cà phê và tụ tập tại đây, cả hai thích thể hiện nên Anh rủ Ngân "làm xiếc".

Cụ thể, Ngân cầm lái phóng xe máy Honda SH tốc độ cao, khi ôm khúc cua "cùi chỏ" thì Anh ngồi sau chồm về phía trước giữ tay lái, Ngân ôm eo Anh lùi ra phía sau trong tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông hiếu kỳ.

Sau đó, đôi vợ chồng về nhà, đến khuya cùng ngày thì tiếp tục chở nhau trên xe Honda SH đi đánh nhau, gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc.

Kim Ngân bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh chờ xử lý sau NGUYỄN TÚ

Trong vụ hỗn chiến tại địa phương này, Thế Anh đang bị Công an H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm giữ hình sự, còn Ngân bị thương tại vùng đầu trong vụ hỗn chiến nên đang được điều trị. Do đó, Công an Q.Liên Chiểu áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Ngân để tiếp tục xử lý.

Vợ chồng Thế Anh, Kim Ngân khai nhận, trong lúc hóng gió trên đèo Hải Vân, cả hai thấy người dân và du khách tập trung đông, muốn được mọi người hô hào, cổ vũ cho mình nên đã "biểu diễn".