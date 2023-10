Đà Nẵng: Nghẹt thở giải cứu du khách Nga mắc kẹt ở thác nước

Chiều 29.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp vừa giải cứu nam du khách người Nga ở thác nước thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang.

Lúc 14 giờ 30 cùng ngày (29.10), Trung tâm Thông tin 114 nhận được tin báo của người dân có một người ngoại quốc bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ.

Du khách này đi vào khám phá khu vực suối Mơ một mình, trong lúc leo lên cao khám phá thác nước đã bị mắc kẹt. Rất may có người dân địa phương phát hiện và điện báo công an.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin 114 đã điều động Công an H.Hòa Vang xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, đồng thời Công an Q.Liên Chiểu cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ, điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.



Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận định, sau khi nam du khách leo lên thác và chui vào hốc đá thì nước lớn từ thượng nguồn đổ về, chặn đường di chuyển nên người này không thể tự ra ngoài như dự định ban đầu.

Sau khi tiếp cận khu vực suối Mơ, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ xác định địa điểm nam du khách mắc kẹt nằm trong hốc đá giữa thác nước chênh vênh. Vì vậy, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp phải di chuyển quãng đường hơn 1 km băng rừng mới có thể tiếp cận hiện trường gần hơn.

Giải cứu du khách Nga bị mắc kẹt ở thác nước cao tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) NGỌC HÂN

Xác định nơi du khách bị mắc kẹt rất nguy hiểm, dòng thác chảy xiết, rất khó tiếp cận nên chỉ huy đội cứu nạn đưa ra phương án cử đội hình vượt xuyên, tụt dây tự cứu bằng dụng cụ Pet tự hãm. Cuộc giải cứu được triển khai rất khẩn trương, vì du khách mắc kẹt ở thác nước đã lâu, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ đu dây tiếp cận, giải cứu nam du khách NGỌC HÂN

Sau gần 30 phút tiếp cận, triển khai phương án cứu nạn, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đã đưa nam du khách ra ngoài an toàn.



Nam du khách người Nga 31 tuổi, đang thực hiện chuyến du lịch khám phá tự túc.